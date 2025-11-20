Клиентка на търговска верига в Пловдив измисли нов вид кражба

© 51-годишна жена бе заловена след опит за кражба от магазин в пловдивския район "Северен“.



Според получения в Трето РУ сигнал, вчера по обяд тя решила да премине след касовата зона на търговската верига на ул. "Брезовско шосе“, премахвайки баркодовете на стоки за около 280 лева.



По случая е започната предварителна проверка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.