ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Китайска компания със златен медал в Пловдив отваря Hi-Tech шоурум за Европа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:27Коментари (0)837
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Jiatai Laser Group (Europe) ООД, дъщерно дружество на китайския технологичен гигант "Дзятай Лазерна Наука и Технологии“, спечели златен медал на Международния технически панаир в Пловдив. Престижното отличие дойде за високотехнологичната лазерна металорежеща машина JTL C3015A-6000С,която впечатли журито в раздел "Машиностроене“.

"Тази награда е голямо признание за нашата работа и качество. Когато хората видят златния медал, те знаят, че могат да ни се доверят“, коментира управителят на Jiatai Laser Europe – Янг Ванг, който вече повече от десетилетие развива бизнес в Пловдив.

Успехът в Пловдив идва в момент, когато компанията е на финалната права с изграждането на първия си шоурум и сервиз в България, който ще обслужва клиенти от цяла Европа. Базата се намира на бул. "Кукленско шосе" 17 и заема площ от над 5 декара.

Jiatai Laser Group (Europe) Ltd е дъщерно дружество на Zhejiang Jiatai Laser and Science Technology Co. Ltd. и носи пълна отговорност за управлението на бизнеса, продажбите, следпродажбеното обслужване и поддръжката, както и за квалификацията и управлението на свързаните дистрибутори в Европа.

Шоурумът от 5000 кв.м в Пловдив ще предлага и поддръжка, сервиз, аксесоари и резервни части за своите машини. Постоянно базираните в България инженери и техници гарантират бързо и висококачествено обслужване, а сервизният център и складът за резервни части покриват всички европейски страни с възможност за експресни доставки.

"Вярваме, че това е ключово за нашите клиенти, защото когато изберат нашата компания, освен качество, те ще получат и сигурност за в бъдеще“, добавят от ръководството.

Световен лидер с над 2 млрд. евро оборот

Компанията майка "Дзятай Лазерна Наука и Технологии“ е създадена през 2002 г. и е сред водещите в света в областта на лазерното оборудване. Само за последната година тя отчита над 2 милиарда евро оборот, притежава над 200 патента и разполага с четири изследователски центъра и три производствени бази в Китай.

До момента групата е доставила повече от 30 000 високотехнологични машини на клиенти в над 60 държави. В портфолиото ѝ влизат лазери за рязане, заваряване, 3D технологии и цялостно оборудване, персонализирано според нуждите на различните индустрии – от производството на столове до корабостроенето.

Jiatai Laser Group не спира дотук и амбициите на компанията са да продължи да се развива като водеща в индустрията.

Само седмица след отличието в Пловдив, компанията ще се включи и в Machtech & Innotech Expo (30 септември – 3 октомври) – най-голямото специализирано изложение за машини и технологии в металообработката у нас. Там ще бъдат показани отново част от най-новите модели на лазерни машини, редом до световни брандове от Европа, Азия и Америка.

Пловдив – европейската врата за бъдещото развитие на компанията

"Изборът на Пловдив за наш европейски център не е случаен. Това е град с индустриални традиции, стратегическа локация и голям потенциал. Оттук ще развием бизнеса си не само в България, но и в целия Европейски съюз“, подчерта Янг Ванг.

С новата база, златния медал и ясната стратегия за развитие на компанията, управителят Янг Ванг смята, че Пловдив може да се превърне в ключова точка на картата на световните лазерни технологии.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Нов инцидент след един от изходите на Пловдив!
11:59 / 29.09.2025
Слаб шофьор потроши камион в Пловдив
11:45 / 29.09.2025
Закон от физиката е използван при изработката на най-новата атрак...
10:59 / 29.09.2025
Стотици пациенти с адекватно лечение в пловдивска болница
09:53 / 29.09.2025
Кола изгоря като факла в Пловдив
10:33 / 29.09.2025
Безплатни прегледи в Пловдив
08:15 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Камиони се заклещват под мостове
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: