Jiatai Laser Group (Europe) ООД, дъщерно дружество на китайския технологичен гигант "Дзятай Лазерна Наука и Технологии", спечели златен медал на Международния технически панаир в Пловдив. Престижното отличие дойде за високотехнологичната лазерна металорежеща машина JTL C3015A-6000С,която впечатли журито в раздел "Машиностроене".



"Тази награда е голямо признание за нашата работа и качество. Когато хората видят златния медал, те знаят, че могат да ни се доверят“, коментира управителят на Jiatai Laser Europe – Янг Ванг, който вече повече от десетилетие развива бизнес в Пловдив.



Успехът в Пловдив идва в момент, когато компанията е на финалната права с изграждането на първия си шоурум и сервиз в България, който ще обслужва клиенти от цяла Европа. Базата се намира на бул. "Кукленско шосе" 17 и заема площ от над 5 декара.



Jiatai Laser Group (Europe) Ltd е дъщерно дружество на Zhejiang Jiatai Laser and Science Technology Co. Ltd. и носи пълна отговорност за управлението на бизнеса, продажбите, следпродажбеното обслужване и поддръжката, както и за квалификацията и управлението на свързаните дистрибутори в Европа.



Шоурумът от 5000 кв.м в Пловдив ще предлага и поддръжка, сервиз, аксесоари и резервни части за своите машини. Постоянно базираните в България инженери и техници гарантират бързо и висококачествено обслужване, а сервизният център и складът за резервни части покриват всички европейски страни с възможност за експресни доставки.



"Вярваме, че това е ключово за нашите клиенти, защото когато изберат нашата компания, освен качество, те ще получат и сигурност за в бъдеще“, добавят от ръководството.



Световен лидер с над 2 млрд. евро оборот



Компанията майка "Дзятай Лазерна Наука и Технологии“ е създадена през 2002 г. и е сред водещите в света в областта на лазерното оборудване. Само за последната година тя отчита над 2 милиарда евро оборот, притежава над 200 патента и разполага с четири изследователски центъра и три производствени бази в Китай.



До момента групата е доставила повече от 30 000 високотехнологични машини на клиенти в над 60 държави. В портфолиото ѝ влизат лазери за рязане, заваряване, 3D технологии и цялостно оборудване, персонализирано според нуждите на различните индустрии – от производството на столове до корабостроенето.



Jiatai Laser Group не спира дотук и амбициите на компанията са да продължи да се развива като водеща в индустрията.



Само седмица след отличието в Пловдив, компанията ще се включи и в Machtech & Innotech Expo (30 септември – 3 октомври) – най-голямото специализирано изложение за машини и технологии в металообработката у нас. Там ще бъдат показани отново част от най-новите модели на лазерни машини, редом до световни брандове от Европа, Азия и Америка.



Пловдив – европейската врата за бъдещото развитие на компанията



"Изборът на Пловдив за наш европейски център не е случаен. Това е град с индустриални традиции, стратегическа локация и голям потенциал. Оттук ще развием бизнеса си не само в България, но и в целия Европейски съюз“, подчерта Янг Ванг.



С новата база, златния медал и ясната стратегия за развитие на компанията, управителят Янг Ванг смята, че Пловдив може да се превърне в ключова точка на картата на световните лазерни технологии.