Католици от цялата страна се включиха в тържествена литургия в Пловдив

БНР Вярващи от католическите епархии в цялата страна се включиха в тържествената литургия в катедралата "Св. Лудвиг" в Пловдив по встъпването в длъжност на новия епископ на Софийско-Пловдивската епархия монсеньор Румен Станев. Подробностите от Кремена Данева.



Монсеньор Румен Станев получи назначението от папа Лъв XIV на 7 януари, а днес в началото на службата беше прочетен официалният документ. Връчен му беше и епископският жезъл, а поздрав към него отправи монсеньор Георги Йовчев, който дълги години оглавяваше Софийско-Пловдивската епархия.



В обръщението си към вярващите новият епископ подчерта, че в служението си ще отдава особено внимание на младежите, които търсят смисъл и посока, на възрастните хора, които не бива да се чувстват изоставени, и на бедните, болните и нуждаещите се. На първо място обаче трябва да е семейството, каза монсеньор Станев, цитиран от БНР-Пловдив.



В свят белязан от несигурност и разпадане на връзките християнското семейство е призвано да бъде домашна църква - място на вяра, прошка, вярност и предаване на живота.



Църквата е длъжна да бъде до семействата не със съд и изисквания, а с близост, придружаване и надежда.



Гости на събитието в католическия храм бяха висши духовници от Белград, Букурещ, Скопие и Ливан.