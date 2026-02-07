ЗАРЕЖДАНЕ...
|Католици от цялата страна се включиха в тържествена литургия в Пловдив
Монсеньор Румен Станев получи назначението от папа Лъв XIV на 7 януари, а днес в началото на службата беше прочетен официалният документ. Връчен му беше и епископският жезъл, а поздрав към него отправи монсеньор Георги Йовчев, който дълги години оглавяваше Софийско-Пловдивската епархия.
В обръщението си към вярващите новият епископ подчерта, че в служението си ще отдава особено внимание на младежите, които търсят смисъл и посока, на възрастните хора, които не бива да се чувстват изоставени, и на бедните, болните и нуждаещите се. На първо място обаче трябва да е семейството, каза монсеньор Станев, цитиран от БНР-Пловдив.
В свят белязан от несигурност и разпадане на връзките християнското семейство е призвано да бъде домашна църква - място на вяра, прошка, вярност и предаване на живота.
Църквата е длъжна да бъде до семействата не със съд и изисквания, а с близост, придружаване и надежда.
Гости на събитието в католическия храм бяха висши духовници от Белград, Букурещ, Скопие и Ливан.
