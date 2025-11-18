Катастрофа на пътя Варна – Бургас с участието на пловдивска кола

© Млада жена е пострадала в катастрофа на пътя Варна – Бургас, съобщиха от ОДМВР – Бургас. Инцидентът е станал в неделя около 20:30 ч. в района до КПП – Кошарица. Лек автомобил "Опел Вектра“, управляван от 26-годишен хасковлия, не е спрял на пътен знак "СТОП“ при навлизане в кръговото кръстовище и се е ударил в движещия се по път с предимство "Хюндай Лантра“ с пловдивска регистрация, управляван от 23-годишен пловдивчанин.



20-годишната пътничка в хюндая е получила контузия на главата. Тя е прегледана и освободена за домашно лечение.