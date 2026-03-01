Около 16:20 часа днес на кръговото движение при SPS в Пловдив е станала катастрофа, съобщиха читатели наПо информация на очевидци ударът е бил доста силен, като при инцидента една от колите е обърнала посоката си.За щастие, няма пострадали. Nа мястото на произшествието вече има полиция, която регулира движението.Катастрофата е предизвикала огромни задръствания във всички посоки, като се очаква отстраняването на автомобилите и нормализирането на трафика да отнеме известно време.Шофьорите се призовават да избягват района или да се движат с повишено внимание.