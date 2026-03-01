ЗАРЕЖДАНЕ...
Kатастрофа на кръговото на SPS предизвика голямо задръстване
©
По информация на очевидци ударът е бил доста силен, като при инцидента една от колите е обърнала посоката си.
За щастие, няма пострадали. Nа мястото на произшествието вече има полиция, която регулира движението.
Катастрофата е предизвикала огромни задръствания във всички посоки, като се очаква отстраняването на автомобилите и нормализирането на трафика да отнеме известно време.
Шофьорите се призовават да избягват района или да се движат с повишено внимание.
Още от категорията
/
Българи от Турция движат имотния бум в Пловдив, 18 064 сделки правят града инвестиционен лидер
17.02
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
napalma
преди 52 мин.
Така става, като се съберат тарикат и по тарикат. Нито мигачи се дават и там и на други кръгови, нито се влага малко мисъл .Просто газ и каквото стане .
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.