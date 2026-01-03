ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катастрофа до SPS, на мястото има само една кола!
Инцидентът е регистриран на кръстовището на бул. "Освобождение“, на кръговото на SPS.
На място има представители на полицията, които регулират движението и осигуряват безопасността на пътуващите.
По информация на свидетели, един автомобил е получил материални щети – става въпрос за "Мазда“ със софийска регистрация.
Причините за инцидента се изяснявар. Шофирайте внимателно!
