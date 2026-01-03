ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Катастрофа до SPS, на мястото има само една кола!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:56Коментари (0)79
© Plovdiv24.bg
За пореден пътен инцидент в Пловдив, съобщиха читатели на Plovdiv24.bg. Произшествието е станало днес следобед на едно от оживените кръстовища в града.

Инцидентът е регистриран на кръстовището на бул. "Освобождение“, на кръговото на SPS.

На място има представители на полицията, които регулират движението и осигуряват безопасността на пътуващите.

По информация на свидетели, един автомобил е получил материални щети – става въпрос за "Мазда“ със софийска регистрация.

Причините за инцидента се изяснявар. Шофирайте внимателно!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Възможно ли е градският транспорт в Пловдив да стане безплатен?
15:38 / 03.01.2026
Комисар Пламен Иванов: Полицейската професия е призвание, а интер...
13:40 / 03.01.2026
Родител: Полицаи глобиха сина ми, но наказанието е твърде сурово
12:00 / 03.01.2026
Пловдив се готви за Йордановден: Водосвет, литийно шествие и хвър...
10:00 / 03.01.2026
Георги Стаменов: Годината беше тежка, но сравнително успешна за р...
08:30 / 03.01.2026
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през ноември
07:00 / 03.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Електронно таксуване в градския транспорт
Бюджет 2026
Напрежение между САЩ и Венецуела
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: