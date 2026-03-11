За катастрофа с участието на два автомобила съобщава репортер на. Инцидентът е станал на бул. "Копривщица" в близост до Lidl. По наша информация на място има екип на полицията и линейка с включени светлини, а мястото е обезопасено. На място са се събрали много хора, но към момента няма информация за сериозно пострадали.Движението в района е силно затруднено.