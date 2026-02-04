Кардиохирурзи в Пловдив спасиха живота на млада жена след рядък и сложен случай на ендокардит

© Животът на 30-годишна жена беше спасен благодарение на високия професионализъм, мултидисциплинарния подход и прилагането на нетрадиционни диагностични и лечебни методи от екипа на Отделението по кардиохирургия към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, с началник проф. д-р Генчо Начев. Случаят е рядък, диагностично изключително труден и с висок риск за живота на пациентката, а успешното му лечение го нарежда сред уникалните клинични примери в съвременната кардиохирургия.



Младата жена от Пловдивска област постъпва в УМБАЛ "Свети Георги“ в тежко общо състояние – с продължителни високи температури, крайна отпадналост и почти пълна невъзможност за самостоятелно обслужване. Екипи от различни клиники и специалности търсят причината за състоянието ѝ, но клиничната картина не насочва еднозначно към конкретно заболяване, което прави диагностиката изключително трудна.



Пациентката е спешно преведена в Отделението по кардиохирургия след ехографско изследване, което установява неясни и нетипични промени в сърдечната структура. Там тя е поета от мултидисциплинарен екип под ръководството на д-р Светослав Дарбоклиев, с участието на д-р Димитър Баташки, д-р Петко Петков и анестезиолог д-р Екатерина Дърмонова и други специалисти от медицинския операционен екип на отделението.



"При ехокардиографията се сблъсках с находка, каквато не бях виждал досега – дясната камера беше изпълнена с формации с различна плътност, свързани с трикуспидалната клапа. В същото време лабораторните показатели показваха тежка инфекция и почти напълно изчерпана имунна система“, разказва д-р Дарбоклиев.



Въпреки тревожните лабораторни резултати – левкоцити над 25 000 и температура над 40 градуса – първоизточникът на инфекцията остава неясен. Ключова информация дава трансезофагиалната ехокардиография – високоспециализирано изследване, което установява, че процесът е локализиран само в дясната половина на сърцето – нетипична находка, значително усложняваща диагнозата.



"Инфекцията на трикуспидалната клапа по правило не е първична. Най-голямото предизвикателство беше да открием откъде е започнал процесът и защо се развива по този начин“, допълва д-р Дарбоклиев.



Прогресивното влошаване на състоянието налага спешна оперативна намеса, при която се установява, че дясната камера е изпълнена със стари и нови инфектирани тромботични маси – доказателство за дългогодишен хроничен процес.



"Тогава стана ясно, че организмът ѝ се е борил с проблема години наред вероятно още от раждането, който не беше забелязан. Това не беше остро заболяване, а бавно развиващ се процес, който в един момент доведе до срив на имунната система и обострен хроничен сепсис“, обяснява кардиохирургът.



По време на интервенцията е открит и неразпознат до този момент вроден междукамерен дефект – първоизточникът на проблема. В продължение на години той е създавал условия за образуване на тромбози, които впоследствие са се инфектирали и са поддържали възпалителния процес.



Като част от нетрадиционния и индивидуален подход, още преди операцията е приложен т.нар. цитокинен филтър – метод, който по принцип се използва след хирургични интервенции.



"Целта беше да намалим токсичното въздействие на възпалителните медиатори и да дадем шанс на организма да понесе тежката операция“, посочва д-р Дарбоклиев.



По време на операцията е извършена щателна тромбектомия, подмяна на трикуспидалната клапа с биологична протеза и затваряне на междукамерния дефект. Следва продължително болнично лечение от над 40 дни. В процеса на диагностика и проследяване е използван и PET-скенер – метод, който по принцип се прилага за откриване на туморни образования. В този случай изследването се използва с друга цел – за откриване на остатъчни или новообразувани тромботични формации и активни възпалителни огнища. Такова изследване вече е проведено, а в бъдеще ще продължи да се използва за дългосрочно проследяване и ранно откриване на евентуален рецидив.



Днес пациентката е в стабилно състояние, подлежи на регулярно наблюдение и медикаментозна терапия, а прогнозата е тя да води пълноценен начин на живот. Уникалният клиничен случай и комплексният подход към диагностиката и лечението ще бъдат представени пред международната медицинска общност по време на Европейския конгрес по кардио-торакална хирургия, който ще се проведе през октомври в Барселона.



УМБАЛ "Свети Георги“ насочва вниманието към сърцето – органът в основата на живота, емоциите и здравето ни, чрез инициативата "Слушай сърцето си“. Повече от медицинска кампания, тя е призив към осъзнатост и отговорност към собственото ни здраве. В месеца на любовта лечебното заведение напомня, че грижата за сърцето е най-дългосрочният и смислен жест на любов – към себе си и към хората, които ни обичат. С тази инициатива УМБАЛ "Свети Георги“ затвърждава ролята си на активен обществен партньор, който не само лекува, но и работи целенасочено за превенция, информираност и по-добро качество на живот.