ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Кардиохирурзи в Пловдив спасиха живота на млада жена след рядък и сложен случай на ендокардит
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:18Коментари (0)338
©
Животът на 30-годишна жена беше спасен благодарение на високия професионализъм, мултидисциплинарния подход и прилагането на нетрадиционни диагностични и лечебни методи от екипа на Отделението по кардиохирургия към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, с началник проф. д-р Генчо Начев. Случаят е рядък, диагностично изключително труден и с висок риск за живота на пациентката, а успешното му лечение го нарежда сред уникалните клинични примери в съвременната кардиохирургия.

Младата жена от Пловдивска област постъпва в УМБАЛ "Свети Георги“ в тежко общо състояние – с продължителни високи температури, крайна отпадналост и почти пълна невъзможност за самостоятелно обслужване. Екипи от различни клиники и специалности търсят причината за състоянието ѝ, но клиничната картина не насочва еднозначно към конкретно заболяване, което прави диагностиката изключително трудна.

Пациентката е спешно преведена в Отделението по кардиохирургия след ехографско изследване, което установява неясни и нетипични промени в сърдечната структура. Там тя е поета от мултидисциплинарен екип под ръководството на д-р Светослав Дарбоклиев, с участието на д-р Димитър Баташки, д-р Петко Петков и анестезиолог д-р Екатерина Дърмонова и други специалисти от медицинския операционен екип на отделението.

"При ехокардиографията се сблъсках с находка, каквато не бях виждал досега – дясната камера беше изпълнена с формации с различна плътност, свързани с трикуспидалната клапа. В същото време лабораторните показатели показваха тежка инфекция и почти напълно изчерпана имунна система“, разказва д-р Дарбоклиев.

Въпреки тревожните лабораторни резултати – левкоцити над 25 000 и температура над 40 градуса – първоизточникът на инфекцията остава неясен. Ключова информация дава трансезофагиалната ехокардиография – високоспециализирано изследване, което установява, че процесът е локализиран само в дясната половина на сърцето – нетипична находка, значително усложняваща диагнозата.

"Инфекцията на трикуспидалната клапа по правило не е първична. Най-голямото предизвикателство беше да открием откъде е започнал процесът и защо се развива по този начин“, допълва д-р Дарбоклиев.

Прогресивното влошаване на състоянието налага спешна оперативна намеса, при която се установява, че дясната камера е изпълнена със стари и нови инфектирани тромботични маси – доказателство за дългогодишен хроничен процес.

"Тогава стана ясно, че организмът ѝ се е борил с проблема години наред вероятно още от раждането, който не беше забелязан. Това не беше остро заболяване, а бавно развиващ се процес, който в един момент доведе до срив на имунната система и обострен хроничен сепсис“, обяснява кардиохирургът.

По време на интервенцията е открит и неразпознат до този момент вроден междукамерен дефект – първоизточникът на проблема. В продължение на години той е създавал условия за образуване на тромбози, които впоследствие са се инфектирали и са поддържали възпалителния процес.

Като част от нетрадиционния и индивидуален подход, още преди операцията е приложен т.нар. цитокинен филтър – метод, който по принцип се използва след хирургични интервенции.

"Целта беше да намалим токсичното въздействие на възпалителните медиатори и да дадем шанс на организма да понесе тежката операция“, посочва д-р Дарбоклиев.

По време на операцията е извършена щателна тромбектомия, подмяна на трикуспидалната клапа с биологична протеза и затваряне на междукамерния дефект. Следва продължително болнично лечение от над 40 дни. В процеса на диагностика и проследяване е използван и PET-скенер – метод, който по принцип се прилага за откриване на туморни образования. В този случай изследването се използва с друга цел – за откриване на остатъчни или новообразувани тромботични формации и активни възпалителни огнища. Такова изследване вече е проведено, а в бъдеще ще продължи да се използва за дългосрочно проследяване и ранно откриване на евентуален рецидив.

Днес пациентката е в стабилно състояние, подлежи на регулярно наблюдение и медикаментозна терапия, а прогнозата е тя да води пълноценен начин на живот. Уникалният клиничен случай и комплексният подход към диагностиката и лечението ще бъдат представени пред международната медицинска общност по време на Европейския конгрес по кардио-торакална хирургия, който ще се проведе през октомври в Барселона.

УМБАЛ "Свети Георги“ насочва вниманието към сърцето – органът в основата на живота, емоциите и здравето ни, чрез инициативата "Слушай сърцето си“. Повече от медицинска кампания, тя е призив към осъзнатост и отговорност към собственото ни здраве. В месеца на любовта лечебното заведение напомня, че грижата за сърцето е най-дългосрочният и смислен жест на любов – към себе си и към хората, които ни обичат. С тази инициатива УМБАЛ "Свети Георги“ затвърждава ролята си на активен обществен партньор, който не само лекува, но и работи целенасочено за превенция, информираност и по-добро качество на живот.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив граждани сигнализират за необичайно високи сметки за то...
08:43 / 04.02.2026
Нови визуализации на пространството срещу "Тримонциум"
08:22 / 04.02.2026
Дим стресна шофьори в Пловдив
16:54 / 03.02.2026
Мъж бере душа в Пловдив с остра бъбречна недостатъчност и тежки и...
20:28 / 03.02.2026
Съдът поряза Мирослав Беляшки
14:55 / 03.02.2026
Раковски празнува 60 г. от обявяването му за град
16:30 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Делото Епстийн
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: