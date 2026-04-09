Пловдив отново ще бъде домакин на благотворителната инициатива "Капачки за бъдеще“, която обединява хиляди хора в подкрепа на каузата за осигуряване на медицинска апаратура за децата на България.

Пролетното издание на кампанията ще се проведе на 25 април 2026 г., от 09:00 до 13:00 часа, на паркинга на МЕТРО 1 в Пловдив.

Организаторите ще събират единствено пластмасови капачки, които трябва предварително да бъдат поставени в чували или здрави торби. Освен това в рамките на инициативата ще бъде реализирана и допълнителната кампания "Дари стотинки за бъдеще“. На място ще бъдат разположени специални урни за дарения на монети, както и левове от стари емисии, излезли от обращение.

За успешното протичане на събитието организаторите отправят призив и към доброволци. Поради очакваните големи количества събрани капачки са необходими хора, които да помагат с обработката и преместването им. Желаещите да се включат могат да се свържат с организаторите на телефон 0897 906 061.

Необходима е и подкрепа с консумативи за обезпечаване на организацията. Сред търсените материали са минерална вода, макетни ножчета, хартиено тиксо, нитрилни и работни ръкавици, мокри кърпички, свински опашки, различни видове чували, метли, лопати за сняг и боклук, както и дъждобрани при лошо време.

Даренията могат да бъдат предадени директно на доброволците в шатрите в деня на събитието.

Посетителите ще имат възможност да разгледат и благотворителен базар с разнообразни артикули, чрез който също ще могат да подкрепят каузата.

Организаторите призовават гражданите да споделят информацията и да поканят свои близки и приятели, за да достигне инициативата до възможно най-много хора в Пловдив.