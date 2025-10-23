ИЗПРАТИ НОВИНА
Камерният концерт в Областна администрация, посветен на Химна на Пловдив, обра овациите на публиката
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:48
©
виж галерията
Камерният концерт в Областна администрация – Пловдив, посветен на Химна на града, в сряда вечерта премина с изключителен успех и остави незабравими преживявания за почитателите на класическата музика. Концертът се поведе под патронажа на областния управител проф. Христина Янчева и с организацията на Сдружение "Изкуство във времето".

Залата бе изпълнена до последното място, а аплодисментите не стихваха след всяко изпълнение. Кулминацията на вечерта настъпи с изпълнението на Химна на Пловдив – произведение по текст на поета Георги Анастасов и музика на маестро Георги Славчев. Самият композитор присъства лично на събитието и зарадва публиката, като в края сам изсвири своята творба на изключителния роял Bösendorfer Artist Series Gustav Klimt – Tree of Life Grand Piano – инструмент от лимитирана колекционерска серия, предоставен напълно безвъзмездно от фирма "Рунитон Мюзикстор" и нейния собственик Веско Тончев.

Концертът бе открит от проф. Янчева, която приветства дипломатическия корпус и официалните гости и изрази признателност към Сдружение "Изкуство във времето" за тяхната дългогодишна отдаденост към популяризирането на камерната музика. Специални благодарности бяха отправени и към Веско Тончев за щедрия жест, който позволи на публиката да се наслади на химна в едно изключително звуково и визуално преживяване. Роялът е  истински шедьовър на изкуството и техниката, инкрустиран с 23-каратово злато и украсен с репродукции на емблематични творби на Густав Климт – придаде неповторима атмосфера на вечерта и подчерта величието на музикалното послание.

Програмата на концерта включваше произведения от Михаел Преториус, Фердинанд Кюхлер, П.И. Чайковски, Жан-Филип Рамо, Йозеф Сук, Гаспар Касадо, Франц Шуберт, Франц Лехар, Петър Льондев и Георги Славчев, която беше представена от водещата Дарина Иванова. Сред изпълнителите блестяха Павел Генов (цигулка), Никола Николов (баритон), Злателина Коралова (пиано), както и оперните певици Ивелина Рашкова и Мария Стоименова. Особено вълнение предизвикаха и младите таланти от НУМТИ "Добрин Петков" – цигуларите Калина Борисова, Александър Димитров, Адам Рамадан и Теодора Василева. Със своите изпълнения те доказаха, че българските таланти ще продължат да шества по световните сцени.

Концертът "Viva la musica" се превърна в истински празник на музиката, културата и пловдивския дух и за пореден път доказа, че когато изкуството срещне отдадеността и визията, резултатът е вдъхновяващ и въздействащ.







