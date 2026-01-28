ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Камера в кабината на пловдивски камион е заснела инцидента със седем загинали в Румъния
Автор: Георги Кирилов 13:16Коментари (0)3700
©
виж галерията
В социалните мрежи се появиха кадри от тежката челна катастрофа, която отне живота на 7 души в Румъния. Оказва се, че видеото е направено от кабината на пловдивски камион, научи Plovdiv24.bg.

Припомняме, че вчера микробус, пътуващ от Гърция за Франция с 10 души пътници, катастрофира в северната ни съседка. Сблъсъкът доведе до смъртта на 7 души (шофьорът на микробуса и 6 пътници). Ранени са 3 души, всички пътници в микробуса.

Загиналите са фенове на гръцкия футболен клуб ПАОК, пътуващи към Франция, за да присъстват на мача на тима си с Лион от Лига Европа в четвъртък.

В публикуваното видео се вижда, че микробусът се блъска челно в тира на международен път близо до град Тимишоара. Зад изпреварващия микробус се движи тир с пловдивска регистрация. Именно видеорегистратор в този камион е заснел чудовищния сблъсък.

Шофьорът му е дал свидетелски показания пред румънската полиция. Ранените трима пътници са без опасност за живота, потвърдиха лекарите.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
БСП с позиция за казуса с автогара "Север"
12:53 / 28.01.2026
47-годишна вандалка вилня в Пловдив
11:37 / 28.01.2026
Бившият полицай, убил баба си в Пловдив, ще гние в затвора
09:57 / 28.01.2026
Спират се профилактичните прегледи и задължителните имунизации
08:37 / 28.01.2026
Агробизнесмен от Пловдив: Залага се на карта хранителният суверен...
17:18 / 27.01.2026
Къде ще спират междуградските автобуси след окончателното затваря...
20:00 / 27.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ВК Марица, сезон 2025/2026
Бутат автогара "Север"
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: