В социалните мрежи се появиха кадри от тежката челна катастрофа, която отне живота на 7 души в Румъния. Оказва се, че видеото е направено от кабината на пловдивски камион, научи Plovdiv24.bg.



Припомняме, че вчера микробус, пътуващ от Гърция за Франция с 10 души пътници, катастрофира в северната ни съседка. Сблъсъкът доведе до смъртта на 7 души (шофьорът на микробуса и 6 пътници). Ранени са 3 души, всички пътници в микробуса.



Загиналите са фенове на гръцкия футболен клуб ПАОК, пътуващи към Франция, за да присъстват на мача на тима си с Лион от Лига Европа в четвъртък.



В публикуваното видео се вижда, че микробусът се блъска челно в тира на международен път близо до град Тимишоара. Зад изпреварващия микробус се движи тир с пловдивска регистрация. Именно видеорегистратор в този камион е заснел чудовищния сблъсък.



Шофьорът му е дал свидетелски показания пред румънската полиция. Ранените трима пътници са без опасност за живота, потвърдиха лекарите.