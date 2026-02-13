ИЗПРАТИ НОВИНА
Кално поле в центъра на Пловдив се използва като нерегламентиран паркинг
Автор: Диана Бикова 09:33
© Plovdiv24.bg
виж галерията
За проблем с междублоково пространство в в район "Централен" сигнализират читатели на Plovdiv24.bg:

"Обръщаме се към Вас с надеждата да дадете гласност на проблем, който повече от десетилетие остава без реално решение от страна на местната власт.

В междублоково пространство в район "Централен" между улиците "Гогол" и "Киев" зелената площ постепенно е унищожена и превърната в кално поле, използвано като нерегламентиран паркинг. Автомобили и бусове ежедневно преминават и спират там, а някои дори паркират върху спортната площадка.

При дъжд калта се разнася по улиците и тротоарите на квартала. Когато изсъхне - се превръща в прах, който живущите и децата от близките блокове дишат. Мястото вече не прилича на зелена площ, а на буферен паркинг за хора, работещи в района.

През годините са подавани многократни сигнали до общината, включително по време на настоящия, миналият и по-миналия мандат на районния кмет, но действия не се предприемат. В резултат проблемът се задълбочава, а усещането за безотговорност и институционално бездействие сред хората расте.

Решението е елементарно - поставяне на антипаркинг колчета или други ограничителни съоръжения, които да възпрепятстват достъпа на автомобили до зелената площ, поне докато не се направи цялостно облагородяване на зоната и изграждането на балансирана зона, както за паркиране, така и за спорт и свободно време. Това не изисква значителен бюджет, а единствено воля.

Считаме, че темата има обществена значимост - тя засяга качеството на въздуха, градската среда и отношението към публичната собственост. Ще Ви бъдем благодарни, ако проверите случая и потърсите позиция от общината." 

В отговор на сигнала кметът на район "Централен" Георги Стаменов каза, че по темата за въпросното пространство има две мнения. Едното е на хората, които шофират и живеят в района и които желаят мястото да се превърне в паркинг. По градоустройствените планове обаче там има улица, която е продължение на "Гео Милев", пресича "Гогол" и стига до "Киев".

От друга страна, обясни кметът, там има два реституирани имота. В единия вече е построена сграда, а на другия няма нищо реализирано. Собствениците на втория имот, който попада в улична регулация, но, ако решат, могат да го оградят без проблем, тъй като за ограда не се изисква съгласуване с институциите. 

"Има исторически проблем в "Централен", строежите от соцвремето са или без паркоместа и гаражи или с много малко такива. Живущите в дългия блок имат същия казус и хората сами са си чакълирали пространството" - каза районният кмет. 

Стаменов смята да направи официално допитване до живущите, а след като се приеме националният бюджет, респективно - общинският, ще може да се предприеме нещо конкретно. Тогава ще се пристъпи към монтиране на нови стълбове за улично осветление по улица "Киев".







Какво ще се допитва, предизборно уж имаше анкета и накрая пак си направиха,каквото си искаха!!!Хората искаха на мястото на така ненужния фонтан и детската пирамида да има паркинг ,а на това място да си се възстанови парка и детската площадка!!!Те направиха на най-шумното и мръсно мястото да играят децата,абсолютни некъдърници!!!Сега пак само плюнки...
+1
 
 
Най-слабия кмет, нищо не направи за толкова години за този район,само приказки и нищо насреща!!!Позволи да направят кооперация върху спортна площадка,срам!!!Многократно са подавани жалби,все чакаме бюджет или нещо друго и това е резултата, кално поле!!Нямат срам,само смучат като кърлежи,а за града и хората нищо не правят!
0
 
 
Амъ то наистина няма къде да съ паркира.
0
 
 
Идете и вижте селяндурите как паркират в градинките между блоковете около ул.Ген.Данаил Николаев!
0
 
 
Целият град е в кал! Явно Пловдив става все по-добро място за живеене, ама гледан отдалече - то, и кметът така каза!
+4
 
 
Трагедия! Но това е в целия град от много време насам! За съжаление спря да прави впечатление дори! И не ми пишете моля - Амъ то няма къде да съ паркираааа
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: