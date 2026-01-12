ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво ще представлява филиалът на Кукления театър в район "Тракия", слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Днес ще ви запознаем с подробностите около този проект. Ще чуем кмета на Пловдив Костадин Димитров, директора на театъра Петър Влайков и зам.-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов.
Ще има и анонси за предстоящи събития в Пловдив.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
