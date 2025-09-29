ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Какво ново на "Златния град на древните траки" слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Археологът доц. Костадин Кисьов, ръководител на разкопките там, ще ни разкаже повече за работата си на този обект. Какво ново е открито и всичко известно досега ще научите днес в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус
Ще ви разкажем още за гостуването у нас на една от легендите на европейската клоунада Паоло Нани и неговото визуално комедийно изкуство. Той пристига в България със своето емблематично улично представление "Джекил на лед“. Българската публика ще има възможността да се наслади безплатно на неговото изкуство. Повече за това ще научим от Здравка Христозова от Театър Хенд, домакини на изявата.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 405
|предишна страница [ 1/68 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Безплатни прегледи в Пловдив
08:15 / 29.09.2025
Завързано кученце изчезна мистериозно в Пловдив
07:59 / 29.09.2025
Район "Западен" подарява на пловдивчани симфоничен концерт
07:00 / 29.09.2025
Проблеми с водата в Пловдив днес, ето къде
06:00 / 29.09.2025
Сигнал: Нагли другоселци
20:16 / 28.09.2025
Пловдивчанка: Шофьорът да бъде глобен!
20:04 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS