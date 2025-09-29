ИЗПРАТИ НОВИНА
Какво ново на "Златния град на древните траки" слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 09:55
© Фокус
Тракийският селищен център край село Васил Левски, Карловско е открит през 90-те години на миналия век. Обектът е много рядък и датира от VI-V век преди Христа. Твърди се, че това е един от най-ранните градове и че той е бил столица на тракийски владетел.

Археологът доц. Костадин Кисьов, ръководител на разкопките там, ще ни разкаже повече за работата си на този обект. Какво ново е открито и всичко известно досега ще научите днес в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус

Ще ви разкажем още за гостуването у нас на една от легендите на европейската клоунада Паоло Нани и неговото визуално комедийно изкуство. Той пристига в България със своето емблематично улично представление "Джекил на лед“. Българската публика ще има възможността да се наслади безплатно на неговото изкуство. Повече за това ще научим от Здравка Христозова от Театър Хенд, домакини на изявата.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


