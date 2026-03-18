Кафене на Главната попадна в неприятен списък
Припомняме, че заради въвеждането на еврото в България приходната агенция започна масирани проверки на различни бизнеси в цялата страна.
Според публичната информация кафе МОDA се стопанисва от фирма ЕНЕ ГРУП, която е регистрирана през юни 2011 година.
Началният внесен капитал, с който е започнат бизнесът, е1 533 €. Управители на дружеството е Eрджан Челик.
Последната публична актуална информация е преди 5 години и според нея в фирмата са работили 3 души, а оборотът за 2020 година е 45 000 лв.
От конкретния публичен списък гражданите могат да разберат къде НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС и кой обект има предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка "Запечатване на обект“. Тя може да бъде наложена за срок до 30 дни, независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.
