Често посещавано от граждани и гости на Пловдив кафене на Малката Главна е част от "черния" списък на НАП Пловдив за обекти, подлежащи на запечатване към 17 март, видяв сайта на институцията.Припомняме, че заради въвеждането на еврото в България приходната агенция започна масирани проверки на различни бизнеси в цялата страна.Според публичната информация кафе МОDA се стопанисва от фирма ЕНЕ ГРУП, която е регистрирана през юни 2011 година.Началният внесен капитал, с който е започнат бизнесът, е1 533 €. Управители на дружеството е Eрджан Челик.Последната публична актуална информация е преди 5 години и според нея в фирмата са работили 3 души, а оборотът за 2020 година е 45 000 лв.От конкретния публичен списък гражданите могат да разберат къде НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС и кой обект има предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка "Запечатване на обект“. Тя може да бъде наложена за срок до 30 дни, независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.