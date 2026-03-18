Често посещавано от граждани и гости на Пловдив кафене на Малката Главна е част от "черния" списък на НАП Пловдив за обекти, подлежащи на запечатване към 17 март, видя Plovdiv24.bg в сайта на институцията.

Припомняме, че заради въвеждането на еврото в България приходната агенция започна масирани проверки на различни бизнеси в цялата страна.

Според публичната информация кафе МОDA се стопанисва от фирма ЕНЕ ГРУП, която е регистрирана през юни 2011 година.

Началният внесен капитал, с който е започнат бизнесът, е1 533 €. Управители на дружеството е Eрджан Челик.

Последната публична актуална информация е преди 5 години и според нея в фирмата са работили 3 души, а оборотът за 2020 година е 45 000 лв.

От конкретния публичен списък гражданите могат да разберат къде НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС и кой обект има предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка "Запечатване на обект“. Тя може да бъде наложена за срок до 30 дни, независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.