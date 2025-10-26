ИЗПРАТИ НОВИНА
Кацна първият самолет от Милано по линията летище "Пловдив" - Малпенса
Автор: Диана Бикова 15:25Коментари (0)3504
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Първият полет на летище "Пловдив" от Милано вече е факт, предава репортер на Plovdvi24.bg. Самолетът бе посрещнат с воден шпалир, както повелява традицията. 87 пътници пристигнаха, а 130 заминават, стана ясно от дадената официална информация.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров присъства на официалното посрещане.

"Районът е важен, освен че Пловдив е европейска столица на културата е и привлекателен за различните видове туризъм. Отделните компании проявяват все повече интерес на летището. Ние помагаме с всички сили и даваме всичко от себе си, за това пловдивчани да могат да пътуват до близките дестинации", сподели градоначалникът.

По отношение на развитието на аеропорта той посочи конкретно, че: "Във Фонда на летище "Пловдив" приехме община Смолян, говорим с Карлово. Увеличихме вноската на Пловдив, за да подпомогнем реализацията на повече полети. С помощта на културата и туризма на Пловдив и отделните общини се развива и летище "Пловдив".

По отношение на приватизацията кметът Димитров не даде ясен отговор какво ще се случи с летището в тази насока, но ясно заяви ангажимента на Пловдив за развитието.

На събитието бяха още и кметовете на общините, които членуват във Фонда за развитие на летището, ръководството на аеропорта и други официални лица.

Припомняме, че редовната линия Пловдив – Милано бе обявена официално в началото на юни тази година.



