|Кацна първият самолет от Милано по линията летище "Пловдив" - Малпенса
Кметът на Пловдив Костадин Димитров присъства на официалното посрещане.
"Районът е важен, освен че Пловдив е европейска столица на културата е и привлекателен за различните видове туризъм. Отделните компании проявяват все повече интерес на летището. Ние помагаме с всички сили и даваме всичко от себе си, за това пловдивчани да могат да пътуват до близките дестинации", сподели градоначалникът.
По отношение на развитието на аеропорта той посочи конкретно, че: "Във Фонда на летище "Пловдив" приехме община Смолян, говорим с Карлово. Увеличихме вноската на Пловдив, за да подпомогнем реализацията на повече полети. С помощта на културата и туризма на Пловдив и отделните общини се развива и летище "Пловдив".
По отношение на приватизацията кметът Димитров не даде ясен отговор какво ще се случи с летището в тази насока, но ясно заяви ангажимента на Пловдив за развитието.
На събитието бяха още и кметовете на общините, които членуват във Фонда за развитие на летището, ръководството на аеропорта и други официални лица.
Припомняме, че редовната линия Пловдив – Милано бе обявена официално в началото на юни тази година.
