|КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след лятото
Силното лятно слънце оставя след себе си не само приятен загар, но и риск от увреждания на кожата. Ултравиолетовите лъчи могат да предизвикат промени в бенките и пигментните образувания, които понякога прерастват в сериозен здравословен проблем. Затова специалистите на КОЦ – Пловдив поставят акцент върху навременната профилактика.
Кампанията ще се проведе от днес до 24 октомври, всеки понеделник и четвъртък от 11:30 до 13:30 ч., бул. "Васил Априлов“ 15А, сградата на КОЦ- Пловдив, ДКБ - Кожни болести. Прегледите включват прецизна диагностика с дерматоскоп, консултация за евентуални рискови промени и съвети за грижа и защита на кожата.
"Знаем колко сериозни могат да бъдат последствията от продължителното излагане на слънце, особено след летния сезон. Затова решихме да предложим тези прегледи на намалена цена, за да могат повече хора да се възползват от тях“, споделя управителя на КОЦ-Пловдив доц. д-р Тихомир Дерменджиев.
