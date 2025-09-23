ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след лятото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:25Коментари (0)184
©
За да насърчи повече хора да проверят здравето на кожата си след летния сезон, Комплексният онкологичен център – Пловдив започва кампания с намалена цена на  профилактичните дерматологични прегледи с дерматоскопия от 70 лв. на 20 лв.

Силното лятно слънце оставя след себе си не само приятен загар, но и риск от увреждания на кожата. Ултравиолетовите лъчи могат да предизвикат промени в бенките и пигментните образувания, които понякога прерастват в сериозен здравословен проблем. Затова специалистите на КОЦ – Пловдив поставят акцент върху навременната профилактика.

Кампанията ще се проведе от днес до 24 октомври, всеки понеделник и четвъртък от 11:30 до 13:30 ч., бул. "Васил Априлов“ 15А, сградата на КОЦ- Пловдив, ДКБ - Кожни болести. Прегледите включват прецизна диагностика с дерматоскоп, консултация за евентуални рискови промени и съвети за грижа и защита на кожата.

"Знаем колко сериозни могат да бъдат последствията от продължителното излагане на слънце, особено след летния сезон. Затова решихме да предложим тези прегледи на намалена цена, за да могат повече хора да се възползват от тях“, споделя управителя на КОЦ-Пловдив  доц. д-р Тихомир Дерменджиев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Велосипедисти са в болница в Пловдив след катастрофи!
21:35 / 22.09.2025
Разбиха и разграбиха контейнер за даряване на дрехи посред бял де...
19:49 / 22.09.2025
Акад. Владимир Зарев получи голямата награда "Христо Г. Данов"
18:00 / 22.09.2025
Има арестуван за последния пожар в Пловдивско
16:49 / 22.09.2025
Пловдивският общински инспекторат: На това заведение сме му напис...
16:30 / 22.09.2025
Част от Пловдив остана без вода
15:59 / 22.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
14:01 / 21.09.2025
Брокер: Дори панелките в крайните квартали на Пловдив прескачат вече 2000 евро на квадрат
Брокер: Дори панелките в крайните квартали на Пловдив прескачат вече 2000 евро на квадрат
12:31 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Отбелязване на Деня на Независимостта
Тол камерите вече снимат нарушители и глобяват заедно с МВР
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: