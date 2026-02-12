ЗАРЕЖДАНЕ...
KIKO MILANO и Plovdiv Plaza канят на специален майсторски клас по грим за Свети Валентин
По време на събитието консултантите по красота на KIKO MILANO ще разкрият тайните на перфектната визия за Свети Валентин, като представят новата лимитирана колекция Flirt Alert- смела, романтична и създадена да подчертае индивидуалността и увереността на всяка дама. Гостите ще се насладят на демонстрация на живо, практически съвети и ще получат отговори на всички свои въпроси, свързани с грима и продуктите.
Събитието е отворено за всички, които искат да се вдъхновят, да научат нови техники и да отпразнуват любовта - към себе си и към красотата - заедно с KIKO MILANO.
KIKO MILANO е водеща италианска марка за професионален грим и козметика, създадена през 1997 г. в Милано - световната столица на модата и дизайна. Брандът е известен със своето съчетание от високо качество, иновации и достъпна цена, като предлага богата гама от продукти за лице, очи, устни и нокти, вдъхновени от последните модни тенденции.
Днес KIKO MILANO присъства в десетки държави по света, с хиляди магазини и милиони почитатели, които избират марката заради нейния модерен дух, професионални формули и разнообразие от цветове и текстури.
Отпразнувайте смелата любов и се влюбете във визията си с KIKO MILANO – на 14 февруари от 16:00 часа в Plovdiv Plaza.
