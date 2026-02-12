© виж галерията Този Свети Валентин красотата е на фокус. На 14 февруари от 16:00 часа KIKO MILANO и Plovdiv Plaza канят всички любители на грима на специален майсторски клас, посветен на романтичната визия за празника на любовта. Събитието ще се проведе в сърцето на мола, където посетителите ще имат възможност да се потопят в света на професионалния грим и актуалните тенденции.



По време на събитието консултантите по красота на KIKO MILANO ще разкрият тайните на перфектната визия за Свети Валентин, като представят новата лимитирана колекция Flirt Alert- смела, романтична и създадена да подчертае индивидуалността и увереността на всяка дама. Гостите ще се насладят на демонстрация на живо, практически съвети и ще получат отговори на всички свои въпроси, свързани с грима и продуктите.



Събитието е отворено за всички, които искат да се вдъхновят, да научат нови техники и да отпразнуват любовта - към себе си и към красотата - заедно с KIKO MILANO.



KIKO MILANO е водеща италианска марка за професионален грим и козметика, създадена през 1997 г. в Милано - световната столица на модата и дизайна. Брандът е известен със своето съчетание от високо качество, иновации и достъпна цена, като предлага богата гама от продукти за лице, очи, устни и нокти, вдъхновени от последните модни тенденции.



Днес KIKO MILANO присъства в десетки държави по света, с хиляди магазини и милиони почитатели, които избират марката заради нейния модерен дух, професионални формули и разнообразие от цветове и текстури.



Отпразнувайте смелата любов и се влюбете във визията си с KIKO MILANO – на 14 февруари от 16:00 часа в Plovdiv Plaza.