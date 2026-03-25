Изяснява се самоличността на починалия човек, който беше намерен рано тази сутрин в пешеходната зона под Коматевския надлез, съобщиха за Plovdiv24.bg от полицията.

По първоначални данни не са установени следи от насилие. Най-вероятно човекът е паднал внезапно поради здравословен проблем. Предстои изясняване на причината за смъртта.  

Както Plovdiv24.bg първи съобщи, около 7,30 ч. минувачи забелязали безжизнено тяло под железопътния мост на Коматевския възел и се обадили на спешния телефон 112. На място веднага е изпратен полицейски екип. След като е констатирана смъртта човекът бил покрит с платнище. Час по-късно тялото бе  откарано в моргата.