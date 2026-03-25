Автор: Диана Бикова

Безжизненото тяло на човек е открито на оживен булевард в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Очевидци съобщават, че на място има полиция, а движението в района е затруднено:



"Има починал човек под Коматевския надлез, в пешеходната зона. Ако имате деца, избягвайте тази посока на движение, за да не влезете в обяснителен режим на детето.



Пешеходната зона се пада вдясно в посока към "Смирненски", точно под железопътния мост. На място има полиция", обясни пловдивчанинът Красимир Каракашев, който има десетки спасителни мисии зад гърба си у нас и в чужбина.



Тепърва органите на реда ще установяват дали става въпрос за естествена смърт, или има следи от насилие и/или пътнотранспортно произшествие.