Този уикенд Пловдив ще се превърне в сцена за необикновена среща между бъдещето и съвременния танц. На 13, 14 и 15 март под тепетата пристига впечатляващият спектакъл Future Cargo на Балета на Гръцката национална опера – уникална продукция "на колела“, която ще се играе на открито и с безплатен достъп за публиката.Специално оборудван камион с 12-метров контейнер, чиито стени се разтварят и се превръщат в сцена, ще донесе в града фантастичен свят на сребристи хуманоиди, които се опитват да разберат човешкото поведение. Със своята хипнотизираща хореография, светлинни ефекти и сюрреалистична атмосфера спектакълът ще пренесе зрителите в алтернативна реалност под откритото небе.В рамките на три дни жителите и гостите на Пловдив ще могат да гледат четири представления, предназначени за публика от всички възрасти.Първите две ще се състоят на 13 март (петък) на площада пред Дом на културата "Борис Христов“ – от 18:30 ч. и 20:00 ч. На 14 март (събота) сцената на камиона ще се премести при трибуните на Гребната база откъм Стадион "Пловдив“, а спектакълът ще започне в 18:30 ч. Финалното представление е на 15 март (неделя) от 18:30 ч. на Стадион "Рома“ в кв. "Изгрев“ (игралната площадка при ул. "Вратцата“).Продължителността на спектакъла е 50 минути.FUTURE CARGO използва нестандартна сценография – вътрешността на контейнера е оборудвана с конвейерна лента, която задава движението на танцьорите и декора. Тази необичайна сцена създава нов, плавен и непрекъснат движенчески език, който превръща ежедневни човешки жестове в нещо едновременно познато и странно.Спектакълът е съвместна продукция на Балета на Гръцката национална опера и центъра за съвременен танц The Place – Лондон, създадена от артистичния тандем Фрауке Рекуардт и Дейвид Розенберг, известни с представленията си извън традиционните театрални пространства."Искаме да поканим публиката в свят, който тя никога не си е представяла като възможен“, споделят авторите.Със своите блестящи светлини, неочаквани сценични решения и фантастична атмосфера Future Cargo превръща градската среда в сцена и води танца директно до хората. Спектакълът е създаден за цялото семейство, а футуристичната му визия особено ще впечатли младата публика.Гостуването на Future Cargoв Пловдив се реализира по проект "Отново Заедно“ на Община Пловдив по процедура BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, администриран от Национален фонд "Култура“.