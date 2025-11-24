ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изненада! Математик пое транспорта на Пловдив
Новият вицекмет се казва Николай Душков. Както сам се изрази, той е 4-то поколение пловдивчанин. Започнал е професионалния си път като началник отдел транспорт в "Биомашиностроене", след което е работил само в частния бизнес.
"Благодаря на г-н Държиков, много е усмихнат. Ще направим фините настройки в двете предприятия" - каза Душков.
Александър Държиков се връща на поста директор на ОП "Жилфонд".
Мотивацията ни е да направим така, че транспортът да бъде подобрен като качествена услуга - заяви кметът Димитров. По думите му Душков и Държиков са работили заедно повече от един месец. Подмяната на осветлението в тунела на "Цар Борис III Обединител" е станало под ръководството на Душков, скоро ще бъдат сменени лампите и в подлеза на ул. "Гладстон", предстои обновяването на хоризонталната и вертикалната маркировка.
"Още когато започвах в транспорта беше ситуацията такава че трябваше да помогна. Когато поех поста в началото на май нямаше нищо, ние начертахме основните краткосрочни задачи. Направихме задание за Генералния план за организация на движение, срокът за обжалване мина и смятам че другата седмица в началото ще бъде подписан договор. ОбС даде картбланш за обществената поръчка за градските линии" - каза от своя страна Държиков и изброи какво е свършено в ресора за изминалите шест месеца.
"Благодаря на г-н Държиков. Той по-скоро влезе в екипа да помогне, знаещ можещ човек за постигане на краткосрочните цели. Сега започваме работа по дългосрочните. Имаме нужда от по-бързо темпо" - каза кметът.
Димитров сподели спомен от посещение в Словения през 2006 г. Една вечер някой счупил указателен знак на езерото, а сутринта в 5 часа вече бил подменен. Желанието му и в Пловдив така да се случват нещата.
