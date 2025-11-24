© Кадър на Математическата гимназия и ПУ "Паисий Хилендарски", специалност математика и информатика, е новият заместник-кмет по транспорта на Пловдив. Изненадващата новина съобщи кметът Костадин Димитров при инспекцията на Рогошко шосе, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Новият вицекмет се казва Николай Душков. Както сам се изрази, той е 4-то поколение пловдивчанин. Започнал е професионалния си път като началник отдел транспорт в "Биомашиностроене", след което е работил само в частния бизнес.



"Благодаря на г-н Държиков, много е усмихнат. Ще направим фините настройки в двете предприятия" - каза Душков.



Александър Държиков се връща на поста директор на ОП "Жилфонд".



Мотивацията ни е да направим така, че транспортът да бъде подобрен като качествена услуга - заяви кметът Димитров. По думите му Душков и Държиков са работили заедно повече от един месец. Подмяната на осветлението в тунела на "Цар Борис III Обединител" е станало под ръководството на Душков, скоро ще бъдат сменени лампите и в подлеза на ул. "Гладстон", предстои обновяването на хоризонталната и вертикалната маркировка.



"Още когато започвах в транспорта беше ситуацията такава че трябваше да помогна. Когато поех поста в началото на май нямаше нищо, ние начертахме основните краткосрочни задачи. Направихме задание за Генералния план за организация на движение, срокът за обжалване мина и смятам че другата седмица в началото ще бъде подписан договор. ОбС даде картбланш за обществената поръчка за градските линии" - каза от своя страна Държиков и изброи какво е свършено в ресора за изминалите шест месеца.



"Благодаря на г-н Държиков. Той по-скоро влезе в екипа да помогне, знаещ можещ човек за постигане на краткосрочните цели. Сега започваме работа по дългосрочните. Имаме нужда от по-бързо темпо" - каза кметът.



Димитров сподели спомен от посещение в Словения през 2006 г. Една вечер някой счупил указателен знак на езерото, а сутринта в 5 часа вече бил подменен. Желанието му и в Пловдив така да се случват нещата.



