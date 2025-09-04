© Plovdiv24.bg виж галерията Екипи на общинското предприятие "Чистота“ почистиха и излъскаха паметника на Съединението в Пловдив. Традицията е монументът да се измива всяка година преди 6 септември – Деня на Съединението и официалния празник на града, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



При почистването тази година са използвани около 15 литра шампоан с лавандулов аромат и близо 2 тона вода, уточни директорът на "Чистота“ Десислава Георгиева. Основното измиване на паметника се прави веднъж годишно, като всеки път се избира различен аромат. Тази година ароматът е на българска роза.



Предстои и цялостно почистване на площада около монумента, където на 6 септември вечерта ще се проведат официалните тържества по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.



В подготовка за празника в града вече са поставени и подменени над 400 знамена по основните входно-изходни булеварди.















