|Измиха паметника на Съединението с шампоан с аромат на българска роза
При почистването тази година са използвани около 15 литра шампоан с лавандулов аромат и близо 2 тона вода, уточни директорът на "Чистота“ Десислава Георгиева. Основното измиване на паметника се прави веднъж годишно, като всеки път се избира различен аромат. Тази година ароматът е на българска роза.
Предстои и цялостно почистване на площада около монумента, където на 6 септември вечерта ще се проведат официалните тържества по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.
В подготовка за празника в града вече са поставени и подменени над 400 знамена по основните входно-изходни булеварди.
