ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Измиха паметника на Съединението с шампоан с аромат на българска роза
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:16Коментари (0)495
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Екипи на общинското предприятие "Чистота“ почистиха и излъскаха паметника на Съединението в Пловдив. Традицията е монументът да се измива всяка година преди 6 септември – Деня на Съединението и официалния празник на града, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

При почистването тази година са използвани около 15 литра шампоан с лавандулов аромат и близо 2 тона вода, уточни директорът на "Чистота“ Десислава Георгиева. Основното измиване на паметника се прави веднъж годишно, като всеки път се избира различен аромат. Тази година ароматът е на българска роза.

Предстои и цялостно почистване на площада около монумента, където на 6 септември вечерта ще се проведат официалните тържества по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

В подготовка за празника в града вече са поставени и подменени над 400 знамена по основните входно-изходни булеварди.

 

 





Още по темата: общо новини по темата: 282
03.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
29.08.2025 »
24.08.2025 »
06.09.2024 »
предишна страница [ 1/47 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Трима загинали за по-малко от 24 часа, МВР Пловдив мълчи
08:47 / 04.09.2025
Истинска магия ще се случи в Пловдив довечера
06:45 / 04.09.2025
Четирима министри в Пловдив до часове заради еврото!
06:05 / 04.09.2025
Балетно студио "Буратино" обявява прием на деца и ученици в Пловд...
21:26 / 03.09.2025
Тъжна вест! Мотористът, пострадал край Пловдив, е починал
19:39 / 03.09.2025
Тежка катастрофа с моторист и бетоновоз по пътя за Марково!
18:50 / 03.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Катастрофи в България
Съединението и празник на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: