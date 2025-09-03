ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изкуство с мисия: Десетки пловдивчани дариха кръв
Инициативата представлява рядък пример за това как културните институции могат да се включат активно в решаването на обществени проблеми. Чрез съчетаването на изкуство и благотворителност, Драматичният театър в Пловдив демонстрира как културата може да служи не само за естетическо преживяване, но и за консолидиране на обществото около важни каузи.
Всеки, включил се в кръводарителската акция, ще получи безплатен билет за откриващия спектакъл на фестивала "Сцена на кръстопът" - "Без кръв", на 10 септември от 19 ч. в Голямата зала на театъра.
"Спектакълът на Диана Добрева не е просто повторение, а кауза, която има ясна цел - кръв за живот, а не за мъст“, заяви директорът на театъра Сюзанна Арутюнян-Василевска.
"За БЧК е чест заедно с фестивала "Сцена на кръстопът" и Драматичния театър да работим за общата кауза за живот и солидарност. Една капка кръв може да спаси живот, а всеки ден болниците се сблъскват с липсата на кръв и кръвни продукти. Кръводаряването е безопасно и трае само 10 минути, но в обществото ни има много предразсъдъци. Трябва да променим тези обществени нагласи, да информираме, да вдъхновяваме и тук ролята на изкуството и културата е важна. Нека тази кампания се превърне в традиция", каза директорът на БЧК-Пловдив Таня Георгиева, която от години ръководи организацията с мисията за живот и солидарност с нуждаещите се.
Събраните средства и от продажбата на билети за "Без кръв“ ще бъдат предоставени за изграждането на новата детска клиника към УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив - медицинско заведение, което ще обслужва хиляди деца от пет области: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково. А драматургът Александър Секулов подчерта: "Вярвам мнозина от Вас да намерят в себе си разбиране защо тази кауза е толкова важна и животоспасяваща".
Минути след 9 часа във фоайето на театъра вече имаше хора, които чакаха. В акцията се включиха служители от Народна библиотека "Иван Вазов" и Театъра, както и много пловдивчани, припознали каузата.
Доброволци от Младежката организация от Червения кръст посрещаха кръводарителите още пред сградата на Драмата и след това получаваха като знак на благодарност билетите за "Без кръв" лично от мениджърите на театъра.
"Каузата е благородна и затова решихме да дарим кръв. Обичаме театъра и това е нашият начин да го подкрепим", единодушни бяха кръводарителите.
Акцията продължава и в момента, а добрата новина е, че за пореден път пловдивчани отвориха сърцата си и се включиха безкористно да даряват и то провокирани от изкуството и театъра.
