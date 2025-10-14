ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Изгнила акация се стовари на ул. "Младежка"
"Къде са служителите на отдел "Екология"? Колко хора трябва да пострадат, за да започнат да си вършат работата? 10 минути преди това под дървото мина баща с бебе в количка и двете му деца на около 3 години. На какво да разчитаме, на Божията милост ли?", завършва поста си пловдивчанката.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 36 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Основният проблем за работодателите в Пловдив вече не е липсата н...
15:24 / 14.10.2025
Адвокат по случая "Таков": Това дело някога трябва да приключи
17:01 / 14.10.2025
Земетресение край Пловдив
13:20 / 14.10.2025
КМД закъса за шофьори, дава 2570 бруто
14:02 / 14.10.2025
Гражданин: На БМВ-то не му пука за мигачи и знаци
17:32 / 14.10.2025
Киселова тайно при митрополит Николай
12:49 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS