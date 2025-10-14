ИЗПРАТИ НОВИНА
Изгнила акация се стовари на ул. "Младежка"
Автор: Георги Кирилов 19:33Коментари (1)926
© Фейсбук
"Току-що падна гнила акация пред очите ми на ул. "Младежка", написа жена в популярна група в социалната мрежа, видя Plovdiv24.bg. И продължава с въпросите, които възникват след този "инцидент":

"Къде са служителите на отдел "Екология"? Колко хора трябва да пострадат, за да започнат да си вършат работата? 10 минути преди това под дървото мина баща с бебе в количка и двете му деца на около 3 години. На какво да разчитаме, на Божията милост ли?", завършва поста си пловдивчанката.







Аа не, и ние си имаме100 г.тополи до Молдавия,и чЕкаме да паднат,ама кмето ги пази за историята.Писахме прошения до омбашийте,ни чуят,ни видят.Дано не паднат на тиквите им,КаТ минават под НИХ!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

