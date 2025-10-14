Изгнила акация се стовари на ул. "Младежка"

© Фейсбук "Току-що падна гнила акация пред очите ми на ул. "Младежка", написа жена в популярна група в социалната мрежа, видя Plovdiv24.bg. И продължава с въпросите, които възникват след този "инцидент":



"Къде са служителите на отдел "Екология"? Колко хора трябва да пострадат, за да започнат да си вършат работата? 10 минути преди това под дървото мина баща с бебе в количка и двете му деца на около 3 години. На какво да разчитаме, на Божията милост ли?", завършва поста си пловдивчанката.