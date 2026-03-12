Проф. д-р Станислава Харизанова е новият декан на Факултета по обществено здраве на Медицински университет - Пловдив. Тя бе избрана с 97 гласа от упражнили правото си на вот 104 членове на Общото събрание, съобщиха от висшето учебно заведение."Благодаря за доверието и подкрепата. Резултатът е изключително стимулиращ и мотивиращ. Управлението на факултета ще бъде основано на екипна работа, затова разчитам на диалог и партньорство. Стъпвам на здрави основи и силни академични традиции и ще се постарая да надградя постигнатото до момента“, каза минути след избора си проф. Харизанова.В програмата си за управление за периода 2026-2030 г. досегашният зам.-декан по учебната дейност на ФОЗ залага на утвърждаването му като водеща академична структура и национален център за образование и наука с международна разпознаваемост.Използването на повече дигитални ресурси, разширяване на практическата подготовка и на обучението на английски език са сред акцентите, касаещи учебната дейност. В мандатната си програма новият декан посочва, че ще стимулира публикационната активност и ще работи за създаването на научни екипи. Разширяването на партньорствата с европейски университети и организации, разработването на съвместни проекти и създаването на среда за обмен са акценти в международната дейност. Проф. Харизанова предвижда разширяване на сътрудничеството с другите факултети и звена на МУ-Пловдив, с институциите и бизнеса, както и създаването на Експертен център по обществено здраве, който да интегрира образование, наука и практика.На проведеното Общо събрание досегашният декан на ФОЗ и неговият екип направиха отчет на изминалия четиригодишен мандат. Проф. д-р Мария Семерджиева отчете увеличаване на приема и броя на докторантите, разкриване на нови атрактивни специалности, въвеждане на англоезично обучение за специалност "Медицинска сестра“, актуализиране на програмите за следдипломно обучение и създаване на устойчиви условия за професионално развитие и академично израстване. През отчетния период (2022/2026) са реализирани 60 мобилности по програма "Еразъм+“ за добри практики, осъществени са мащабни проучвания, а преподавателите са работили по 42 национални и 28 международни проекта.Проф. д-р Станислава Харизанова отчете свършеното за учебната дейност, а проф. Биянка Торньова представи научноизследователската дейност, като посочи, че от 570 реферирани публикации, 321 са с импакт фактор, издадени са 37 монографии. Сключване на договори за сътрудничество с Тракийския университет в Одрин и с Университета в Невшехир, гост-преподаватели по "Еразъм“ и реализирани вътреуниверситетски и международни проекти отчете проф. Нонка Матева. Зам.-деканът по качество и акредитация проф. Донка Димитрова постави акцент върху вътрешните одити, изготвените 40 доклада за самооценка, анкетите с работодателите за теоретичната и практическа подготовка на студентите.Досегашният декан проф. Мария Семерджиева сменя на поста проф. д-р Румен Стефанов като председател на Общото събрание, а за зам.-председател бе избрана доц. Снежана Драгушева от Катедрата по сестрински грижи.