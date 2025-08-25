Иван Стоянов: Дълбоко съжалявам за случилото се с човека, искаме да се вдигне скоростта на работа в "Градини и паркове"

© Интервю със заместник-кмета Иван Стоянов:



- Г-н Стоянов, от Plovdiv24.bg се обаждам по повод днешната ситуация и брифинга на кмета. Защо не бяхте на този брифинг?



- Сутринта бях на оперативка и кметът раздаде задачите. Миналата седмица бях в отпуска, но имаше случай с разположен инсинератор за изгаряне на дребни преживни животни на територията на Пловдив и по този повод имаше щаб в областна управа. В 10,30 аз бях на щаб, който продължи около един час. Това беше причината да не присъствам на брифинга на кмета.



- Кметът съобщи, че има промени в едно предприятие, което е под ваш контрол - в ОП "Градини и паркове" и досегашният директор е освободен...



- Да, запознат съм с това, което се случи на пресконференцията, с рокадите в предприятието. Г-н Антон Георгиев е доказан специалист в областта, той е ландшафтен архитект, но преценката на ръководството е, че искаме да се включи на по-висока скорост работата в предприятието. Затова се предприеха тези рокади.



- Новата шефка, временно изпълняваща длъжността, ваше предложение ли е?



- Решението е лично на кмета. Тя е дългогодишен експерт в дирекция "Екология" и я назначихме в "Градини и паркове" като заместник-директор преди около 2 месеца, ако не се лъжа и решението е взето съвместно с кмета.



- Смятате ли, че ще се справи? Казахте, че е дългогодишен еколог?



- Досега не е имало случай, в който да сме й поставили някаква задача и задачата да не бъде изпълнена бързо, в качество и в срок, така че се надяваме да се справи.



Това е голямо предприятие, тежко предприятие и трябва да се работи с увереност и с бързина, която да отговаря, тъй като виждате - на пресконференцията е казано от кмета на града, че има около 1200 необработени заповеди. Ние искаме това темпо да се вдигне и да има минимум необработени заповеди, дори нула.



Но това е по-дълга реформа, която трябва да се случи - дали с повече резачи, дали със сменяне на техниката. Ние сега правим нова обществена поръчка и за нова техника в предприятието, която да бъде автономна за рязане на дървета, т.е. без вишка да се извършва тази дейност.



Искаме вместо 1, 2 или 3 заповеди на ден да се изпълняват двойно повече, защото и климатичните условия в Пловдив, а и в цялата страна са такива, че нашата зелена система в града бедства. Т.е. съвсем минимални количества вода достигат до корените, трудно се качват до клоните на по-високите дървета и привидно здрави клони започват да се чупят и да падат.



Искам да изкажа съболезнования на близките на човека. Дълбоко съжалявам за случилото се с човека, но в случая няма издадена заповед от районния кмет и не е обработено това дърво от "Градини и паркове". Искаме да се вдигне скоростта на работа в предприятието. Това е и желанието на кмета и той затова предприе тези действия.