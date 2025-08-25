ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Иван Стоянов: Дълбоко съжалявам за случилото се с човека, искаме да се вдигне скоростта на работа в "Градини и паркове"
Автор: Диана Бикова 17:45Коментари (3)657
©
Интервю със заместник-кмета Иван Стоянов:

- Г-н Стоянов, от Plovdiv24.bg се обаждам по повод днешната ситуация и брифинга на кмета. Защо не бяхте на този брифинг?

- Сутринта бях на оперативка и кметът раздаде задачите. Миналата седмица бях в отпуска, но имаше случай с разположен инсинератор за изгаряне на дребни преживни животни на територията на Пловдив и по този повод имаше щаб в областна управа. В 10,30 аз бях на щаб, който продължи около един час. Това беше причината да не присъствам на брифинга на кмета. 

- Кметът съобщи, че има промени в едно предприятие, което е под ваш контрол - в ОП "Градини и паркове" и досегашният директор е освободен...

- Да, запознат съм с това, което се случи на пресконференцията, с рокадите в предприятието. Г-н Антон Георгиев е доказан специалист в областта, той е ландшафтен архитект, но преценката на ръководството е, че искаме да се включи на по-висока скорост работата в предприятието. Затова се предприеха тези рокади.

- Новата шефка, временно изпълняваща длъжността, ваше предложение ли е?

- Решението е лично на кмета. Тя е дългогодишен експерт в дирекция "Екология" и я назначихме в "Градини и паркове" като заместник-директор преди около 2 месеца, ако не се лъжа и решението е взето съвместно с кмета.

- Смятате ли, че ще се справи? Казахте, че е дългогодишен еколог?

- Досега не е имало случай, в който да сме й поставили някаква задача и задачата да не бъде изпълнена бързо, в качество и в срок, така че се надяваме да се справи.

Това е голямо предприятие, тежко предприятие и трябва да се работи с увереност и с бързина, която да отговаря, тъй като виждате - на пресконференцията е казано от кмета на града, че има около 1200 необработени заповеди. Ние искаме това темпо да се вдигне и да има минимум необработени заповеди, дори нула.

Но това е по-дълга реформа, която трябва да се случи - дали с повече резачи, дали със сменяне на техниката. Ние сега правим нова обществена поръчка и за нова техника в предприятието, която да бъде автономна за рязане на дървета, т.е. без вишка да се извършва тази дейност.

Искаме вместо 1, 2 или 3 заповеди на ден да се изпълняват двойно повече, защото и климатичните условия в Пловдив, а и в цялата страна са такива, че нашата зелена система в града бедства. Т.е. съвсем минимални количества вода достигат до корените, трудно се качват до клоните на по-високите дървета и привидно здрави клони започват да се чупят и да падат.

Искам да изкажа съболезнования на близките на човека. Дълбоко съжалявам за случилото се с човека, но в случая няма издадена заповед от районния кмет и не е обработено това дърво от "Градини и паркове". Искаме да се вдигне скоростта на работа в предприятието. Това е и желанието на кмета и той затова предприе тези действия.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Г-н Стоянов е добър професионалист и зам. кмет и явно се опитва да създава добра организация с бързо и навременно действие. Няма как да обикаля и да проверява всяко дърво, но е добре че правят промени така че предриятието на работи по-бързо и по-качествено. Ние също като общество сме отговорни и трябва да подаваме сигнали за опасни дървета и да следим и настояваме за своевременното им отстраняване.
0
 
 
Ми вие ,трябва да обикаляте и да ги гледате тези дървета е шмат#@... Като има незаконно засято го режете! Като има компрометирано го режете.... Човек да загине по такъв нелеп начин.... Просто думи нямам...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Британец с род от Калофер: Чакат къщата на дядо ми в Пловдив да п...
15:37 / 25.08.2025
Затвориха магистралата край Пловдив
15:05 / 25.08.2025
Прокуратурата пое случая с починалия в Пловдив мъж заради паднал ...
14:48 / 25.08.2025
Не откриха бомба до Централна гара в Пловдив
14:23 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Кметът на Пловдив почна с уволненията. Ред е на Иван Стоянов
13:18 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
Огромен клон се стовари върху мъж
Лято 2025
Почина Тодор Славков!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: