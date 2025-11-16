© виж галерията Пловдивската медицина отбелязва значим пробив – за първи път лечебно заведение в града разполага с два високотехнологични хирургични робота, които вече работят паралелно и обслужват пациенти с онкологични и сложни оперативни диагнози. Това развитие поставя Пловдив сред водещите центрове за минимално инвазивна и роботизирана хирургия в страната.



С въвеждането на втория робот болница "Каспела" разширява възможностите за щадящи операции и значително намалява времето за изчакване на пациентите. Преди това срокът за операция понякога достигаше месец и половина – неприемливо при онкологични заболявания. Сега периодът е съкратен до около 20–30 дни, като паралелно се извършват необходимите изследвания и се подготвя документацията.



"Роботът е изключително важен както за болницата, така и за пациентите, които търсят най-доброто и най-щадящо лечение. Резултатите от роботизираните операции са категорични – по-бързо възстановяване, по-малка кръвозагуба и по-висока точност, особено при онкологични пациенти“, обяснява доц. д-р Младен Дойков, уролог и един от лекарите, опериращи със системата.



Роботизираната хирургия предоставя 3D и 4K образ, многократно увеличение и изключително прецизни движения, което минимизира травмата и ускорява възстановяването на пациентите. Технологията се прилага при лечението както на доброкачествени, така и на злокачествени заболявания, най-вече в областта на урологията.



"Да водиш робот, който спасява човешки животи, е изключително вдъхновяващо. Това е резултат от усилията на целия екип – хирурзи, анестезиолози, сестри и санитари, които работят в пълен синхрон“, допълва доц. Дойков.



В Университетска болница Каспела вече са извършени стотици роботизирани операции, като близо две трети от тях са урологични. Всяко отделение разполага с няколко екипа, сертифицирани в чужбина за работа с роботизираната система.



"Нашата цел е през следващите пет години да удвоим броя на роботизираните операции и да разширим възможностите за лечение с роботизирана техника“, посочва доц. Дойков. Началникът на Клиниката по урология д-р Иван Вълканов допълва: "Инвестицията във втори робот е естествена стъпка в развитието на болницата. Технологията променя стандартите в хирургията и осигурява по-кратък престой, по-малко болка и по-бързо възстановяване за пациентите.“



С този пробив Пловдив се утвърждава като водещ център за минимално инвазивна и роботизирана хирургия в България.



В контекста на международния месец на мъжкото здраве – Movember, специалистите напомнят, че ранната диагностика на рак на простатата е решаваща. В България ежегодно се регистрират около 3 000 нови случая, като все повече мъже под 50 години получават диагноза в напреднал стадий. Регулярните прегледи, включително изследването на PSA, могат да предотвратят най-тежките сценарии.



"Ранната диагноза означава по-щадящо лечение и по-добър резултат. Един профилактичен преглед годишно може да спаси живота ви“, напомня д-р Вълканов. Болницата разполага с модерни методи за образна диагностика и роботизирано лечение, а изследванията се покриват от НЗОК, осигурявайки на мъжете реална възможност да се грижат за здравето си навреме.