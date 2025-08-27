Историческа среща на поколения и таланти на концерта на Братя Аргирови в Пловдив

© На 2 септември 2025г., почетните граждани на Пловдив – братята Благовест и Светослав Аргирови, ще изнесат за първи път свой самостоятелен концерт на най-престижната сцена под тепетата – Античния театър. Началото е в 20.00 часа.



В спектакъла "Братя Аргирови и приятели" ще чуем както любимите танцувални хитове, запазена марка на обичаните близнаци, така и ще се насладим на изпълнения на техните специални гости и приятели - Васил Найденов и Тони Димитрова, които са сред безспорните любимци на публиката.



Още един почетен гражданин на Пловдив ще бъде специален гост на концерта - великият футболист Христо Стоичков, който за първи път ще представи в Пловдив биографичната си книга и ще раздава автографи след концерта.



В "Там на завоя" - "Братя Аргирови и приятели" на 2 септември участие ще вземе и новата вокална група на Братя Аргирови - талантливите момичета от Хисаря - Нина, Наталия и Борислава. Братята ги срещат случайно в Зала 1 на НДК през април, по време на концерта на Мими Иванова, където те изпълняват "Песен за Хисаря" и ги канят да се включат като вокална група в лятното им турне. Момичетата ще чуем и със самостоятелно изпълнение.



Поредното доказателство, че Благовест и Светослав подават ръка на млади таланти е и участието на деца от пловдивската музикална школа "Арт Войс Център" с ръководител Руми Иванова.



Билети за концерта "Там на завоя" - "Братя Аргирови и приятели" се продават в Билетен център пред община Пловдив, Дом на културата "Борис Христов", Туристически информационен център на пл. Римски стадион, каса на Античен театър и мрежите на Купи Билети, Грабо и Ивентим.



Медиен партньор е Нова телевизия, а организатор и продуцент е Евгени Боянов, културна организация "ГРАНДЕ АРТ".