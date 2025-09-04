ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Истинска магия ще се случи в Пловдив довечера
Вечер, изпълнена с любими песни като "Йовано, Йованке“, "Облаче ле, бяло“, "Катерино моме“, "Вървят ли двама“, "Кой уши байряка“, "Песен на Червената шапчица“, "Лудо Младо“ и много други, ще събере на една сцена най-добрите музиканти и танцьори с най-талантливите деца на Пловдив. Подарете си незабравима емоция с ангелския глас на Деси Добрева и магията на българския фолклор!
"Гиздава“ е концерт с мисия – всички приходи от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти в региона: местни клубове, състави и индивидуални деца в неравностойно положение, които развиват своя талант в областта на изкуствата и спорта.
На сцената в Пловдив ще се включат местни звезди като СКХГ "Тракия“, ДТШ към ФА "Тракия“, СК Акродинамика, ШХГ към ОДК Пловдив, СК "Мистерия“ към ОДК Пазарджик, ШНТ "Луди млади“, ФТА "Иглика“, ФТА "Дилянка“, ВС "Синтез“, ФАФ "Куклици“, ВГ "Бамбини“, Арт Войс Център, ученици от НУМТИ "Добрин Петков“ и НУФИ "Широка лъка“, солисти на МШ "Карловойс“ и "Ню Войсис“, и много други.
Не пропускайте "Гиздава“ – едно незабравимо шоу на Нешка Робева и Деси Добрева с любими песни, огнени танци и музика с кауза!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Четирима министри в Пловдив до часове заради еврото!
06:05 / 04.09.2025
Балетно студио "Буратино" обявява прием на деца и ученици в Пловд...
21:26 / 03.09.2025
Тъжна вест! Мотористът, пострадал край Пловдив, е починал
19:39 / 03.09.2025
Тежка катастрофа с моторист и бетоновоз по пътя за Марково!
18:50 / 03.09.2025
Търсят доброволци от "Тракия", кметът на Пловдив с лично дарение
20:39 / 03.09.2025
МВР Пловдив показа новия високопроходим джип
17:27 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
14:29 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS