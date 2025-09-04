ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Истинска магия ще се случи в Пловдив довечера
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:45Коментари (0)572
©
Довечера от 20:30 ч. на Античния театър в Пловдив жителите на града ще имат възможността да преживеят един изключителен концерт-спектакъл – "Гиздава“, част от националното турне на обичаната певица Деси Добрева, заедно с Лудо Младо Бенд, формация "Гераци“ и с участието на легендата Нешка Робева. Специални гости са Ненчо Балабанов и Tenori d'Amore.

Вечер, изпълнена с любими песни като "Йовано, Йованке“, "Облаче ле, бяло“, "Катерино моме“, "Вървят ли двама“, "Кой уши байряка“, "Песен на Червената шапчица“, "Лудо Младо“ и много други, ще събере на една сцена най-добрите музиканти и танцьори с най-талантливите деца на Пловдив. Подарете си незабравима емоция с ангелския глас на Деси Добрева и магията на българския фолклор!

"Гиздава“ е концерт с мисия – всички приходи от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти в региона: местни клубове, състави и индивидуални деца в неравностойно положение, които развиват своя талант в областта на изкуствата и спорта.

На сцената в Пловдив ще се включат местни звезди като СКХГ "Тракия“, ДТШ към ФА "Тракия“, СК Акродинамика, ШХГ към ОДК Пловдив, СК "Мистерия“ към ОДК Пазарджик, ШНТ "Луди млади“, ФТА "Иглика“, ФТА "Дилянка“, ВС "Синтез“, ФАФ "Куклици“, ВГ "Бамбини“, Арт Войс Център, ученици от НУМТИ "Добрин Петков“ и НУФИ "Широка лъка“, солисти на МШ "Карловойс“ и "Ню Войсис“, и много други.

Не пропускайте "Гиздава“ – едно незабравимо шоу на Нешка Робева и Деси Добрева с любими песни, огнени танци и музика с кауза!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Четирима министри в Пловдив до часове заради еврото!
06:05 / 04.09.2025
Балетно студио "Буратино" обявява прием на деца и ученици в Пловд...
21:26 / 03.09.2025
Тъжна вест! Мотористът, пострадал край Пловдив, е починал
19:39 / 03.09.2025
Тежка катастрофа с моторист и бетоновоз по пътя за Марково!
18:50 / 03.09.2025
Търсят доброволци от "Тракия", кметът на Пловдив с лично дарение
20:39 / 03.09.2025
МВР Пловдив показа новия високопроходим джип
17:27 / 03.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
Жега и дъжд до часове
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
14:29 / 03.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Арестуваха кмета на "Младост"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: