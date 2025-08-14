ИЗПРАТИ НОВИНА
Истинска магия ще се случи в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:27Коментари (0)364
©
На 4 септември от 20:30 ч. на Античния театър в Пловдив жителите на града ще имат възможността да преживеят един изключителен концерт-спектакъл – "Гиздава“, част от националното турне на обичаната певица Деси Добрева, заедно с Лудо Младо Бенд, формация "Гераци“ и с участието на легендата Нешка Робева. Специални гости са Ненчо Балабанов и Tenori d'Amore.

Вечер, изпълнена с любими песни като "Йовано, Йованке“, "Облаче ле, бяло“, "Катерино моме“, "Вървят ли двама“, "Кой уши байряка“, "Песен на Червената шапчица“, "Лудо Младо“ и много други, ще събере на една сцена най-добрите музиканти и танцьори с най-талантливите деца на Пловдив. Подарете си незабравима емоция с ангелския глас на Деси Добрева и магията на българския фолклор!

"Гиздава“ е концерт с мисия – всички приходи от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти в региона: местни клубове, състави и индивидуални деца в неравностойно положение, които развиват своя талант в областта на изкуствата и спорта.

На сцената в Пловдив ще се включат местни звезди като СКХГ "Тракия“, ДТШ към ФА "Тракия“, СК Акродинамика, ШХГ към ОДК Пловдив, СК "Мистерия“ към ОДК Пазарджик, ШНТ "Луди млади“, ФТА "Иглика“, ФТА "Дилянка“, ВС "Синтез“, ФАФ "Куклици“, ВГ "Бамбини“, Арт Войс Център, ученици от НУМТИ "Добрин Петков“ и НУФИ "Широка лъка“, солисти на МШ "Карловойс“ и "Ню Войсис“, и много други.

Не пропускайте "Гиздава“ – едно незабравимо шоу на Нешка Робева и Деси Добрева с любими песни, огнени танци и музика с кауза!







ИЗПРАТИ НОВИНА
