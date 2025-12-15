ИЗПРАТИ НОВИНА
Истина е! Пуснаха частично "Брезовско шосе"
Автор: Диана Бикова 11:09Коментари (1)758
© Plovdiv24.bg
Движението по "Брезовско шосе" вече е пуснато частично. Строителите от "ПИМК" довършват последните метри от най-горния пласт на настилката на възловия участък, съобщи за Plovdiv24.bg Пламен Райчев, главен инженер в пловдивската компания, която изпълнява Интегрирания воден проект на Пловдив в частта за реконструкцията на ул. "Брезовско шосе" и бул. "Дунав". 

Днес е последният ден за пълното завършване и издаване на обекта и движението ще бъде възстановено в пълнота от утре. Маркировката ще бъде положена в почивните дни, когато се очаква трафикът да е силно ограничен, уточни Райчев.

Припомняме, че ремонтът на "Брезовско шосе" е част от Интегрирания воден проект на Пловдив. Проектът бе разделен на пет подетапа, четири от които бяха приключени отдавна. Изпълнението на четвъртия лот - за изграждането на големия колектор от началото на "Голямоконарско шосе" до края на "Брезовско шосе", продължи три години повече от първоначално планираното, заради попадащата в трасето му археология. 

Реконструкцията струва 19 милиона лева, осигурени от Европа. Археологическите проучвания се финансираха от бюджета на община Пловдив.


