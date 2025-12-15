ЗАРЕЖДАНЕ...
Истина е! Пуснаха частично "Брезовско шосе"
Днес е последният ден за пълното завършване и издаване на обекта и движението ще бъде възстановено в пълнота от утре. Маркировката ще бъде положена в почивните дни, когато се очаква трафикът да е силно ограничен, уточни Райчев.
Припомняме, че ремонтът на "Брезовско шосе" е част от Интегрирания воден проект на Пловдив. Проектът бе разделен на пет подетапа, четири от които бяха приключени отдавна. Изпълнението на четвъртия лот - за изграждането на големия колектор от началото на "Голямоконарско шосе" до края на "Брезовско шосе", продължи три години повече от първоначално планираното, заради попадащата в трасето му археология.
Реконструкцията струва 19 милиона лева, осигурени от Европа. Археологическите проучвания се финансираха от бюджета на община Пловдив.
