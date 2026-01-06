ЗАРЕЖДАНЕ...
Искате паркомясто? Сега е моментът
В зоната за местодомуване на леки МПС са включени жилика на следните адреси: ул. "Ружа“ №15, бл. 10, ул. "Ружа“ №13, бл. 9, ул. "Ружа“ №11, бл. 6, ул. "Ружа“ №9, бл. 6, ул. "Ружа“ №7, бл. 6, ул. "Ружа“ №5, бл. 6, ул. "Ружа“ №3, бл. 6, ул. "Ружа“ №1, бл. 6, ул. "Хвойна“ №1, бл. 8, ул. "Хвойна“ №3, бл. 8, ул. "Хвойна“ №5, бл. 8, ул. "Хвойна“ №7, бл. 8, ул. "Хвойна“ №9, бл. 8, ул. "Хвойна“ №11, бл. 8, ул. "Хвойна“ №13, бл. 8, ул. "Хвойна“ №15, бл. 8, ул. "Хвойна“ №17, бл. 8, ул. "Хвойна“ №19, бл. 8.
Срокът за подаване на документите е от 08.01.2026 г. до 28.01.2026 г. в сградата на Район "Западен“, Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. “Вечерница“№1А, в деловодството, стая №9 от 08:30 ч.-до 17:00 ч.
При необходимост от повече информация, се обърнете към служителите от отдел "Стопански" в приемното за граждани време - понеделник и петък от 8:30 ч. - 12:00 ч.; вторник и четвъртък - 13:00 ч. - 17:00 ч.; сряда е неприемен ден.
