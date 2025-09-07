ИЗПРАТИ НОВИНА
Инвестираха 2 млн. лева в три района на Пловдив, жителите вече могат да се наслаждават на тъмните часове на деня
Автор: Георги Кирилов 10:13
Община Пловдив приключи успешно мащабен проект за модернизация на уличното осветление в районите "Източен“, "Южен“ и "Западен“. Под ръководството на заместник-кмета "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ Владимир Темелков бяха подменени близо 4000 стари осветителни тела с нови, енергийно ефективни.

Инвестицията е на стойност 1 994 853,91 лв. и е изцяло финансирана чрез безвъзмездна помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.

"Община Пловдив успешно кандидатства и реализира този проект в края на миналата и началото на тази година. Заедно с екипа и ръководителя на проекта Таня Петкова успяхме да сменим близо 4000 осветителни тела в три района – "Западен“, "Южен“ и "Източен“, с което постигаме около 70% енергоспестяване. Телата са изключително качествени, и вярвам, че ще осигурят допълнителен комфорт на гражданите още при монтажа. Самите хора са доволни, а ние благодарим на Жечо Станков и Министерството на енергетиката за съдействието и финансирането на стойност близо 2 милиона лева,“ заяви Владимир Темелков.

"Жителите на града вече могат да се наслаждават в тъмните часове на нощта на своите разходки в по-добре осветени и по-сигурни райони. Това е реална промяна, която хората усещат веднага,“ допълни ръководителят на проекта Таня Петкова.

Темелков подчерта, че усилията няма да спрат дотук:

"2 милиона лева са добра стъпка, но за град като Пловдив това е само началото. При всяка възможност ще кандидатстваме за нови програми и ще акцентираме върху по-тъмните райони. Тази програма беше за обновяване, не за изграждане на нови улични стълбове. Затова тепърва ще търсим всяка възможност за финансиране, за да поддържаме и модернизираме мрежата.“

Петкова припомни, че това е втори успешен проект, реализиран с подкрепата на Министерството на енергетиката.

"В първата програма също подменихме осветителни тела в три района и изградихме две фотоволтаични електроцентрали, които произвеждат ток за захранване на части от уличното осветление. Сега надграждаме този опит и продължаваме с обновяването.“, каза още Таня Петкова.

Срокът за изпълнение на проекта беше 10 месеца – от 1 ноември 2024 г. до 1 септември 2025 г., като дейностите приключиха в срок.

"Пловдив е един от първите градове в България, който реализира толкова мащабна подмяна на уличното осветление с толкова висок процент енергоспестяване. Това е част от нашата визия за по-зелен, по-модерен и по-сигурен град,“ заключи Владимир Темелков.







За съжаление новите осветителни тела може и да са по-икономични, но осветяват много по-зле от старите, тъй като са с доста насочена светлина, а "зад" тях остават тъмни зони. Обикновено пътното платно е добре осветено, но тротоарите не са.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Нито един кандидат за ремонт на важни сгради в Пловдив
08:34 / 07.09.2025
4 фирми и 3 консорциума в сериозна битка за 11 милиона лева на Пл...
08:16 / 07.09.2025
Сериозни проблеми с Бетонния мост след изпълнение на ЖП надлеза, ...
08:09 / 07.09.2025
В Пловдив се проведе тържествена заря-проверка по повод 140 г. от...
21:24 / 06.09.2025
Президентът попита площада в Пловдив: Ще оставим ли България на д...
21:21 / 06.09.2025
Министърът на правосъдието се поклони пред паметната плоча на май...
19:32 / 06.09.2025

