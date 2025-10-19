© Plovdiv24.bg виж галерията 1000 лева глоба и 6 месеца без книжка. Това е наказанието за 35-годишния шофьор на БМВ-то, който на 28 юни 2025 г. вечерта връхлетя на тротоара в подлеза на ул. "Гладстон" и удари младежи. Катастрофата стана на метри автобусна спирка.



На 3 юли Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Г.Н., на 35 г., за това, че на 28.06.2025 г., в Пловдив, в подлеза на ул. "Гладстон“ при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, марка БМВ, нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на 28-годишен мъж, сирийски гражданин - престъпление по чл. 343 ал. 1 б. "Б“ пр. 2 вр. чл. 342 ал. 1 от Наказателния кодекс.



На 28 юни 2025 г., в Пловдив, Г.Н. управлявал лек автомобил, марка БМВ. При навлизане в подлеза на ул. "Гладстон“ в Пловдив той изгубил контрол над автомобила, качил се на тротоара, където се намирали трима пешеходци, като ги блъснал.



Вследствие на удара на единия от тях е била причинена средна телесна повреда – четири различни фрактури на десния крак. Пострадалият е бил настанен в болница. Другите двама пешеходци също са били прегледани и освободени за домашно лечение.



Според заключението на автотехническата експертиза причината за пътнотранспортното произшествие е управление на автомобила с несъобразена скорост. Г.Н. е шофирал по отсечката със скорост от 86 км/ч при разрешена - 40 км/ч. На място е бил тестван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества, като уредът е отчел отрицателни резултати.



С постановление на наблюдаващия прокурор на Г.Н. бе временно отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на случая в съда.