|Интересна присъда за шофьора на БМВ-то, блъснал трима в подлеза на "Гладстон"
На 3 юли Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Г.Н., на 35 г., за това, че на 28.06.2025 г., в Пловдив, в подлеза на ул. "Гладстон“ при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, марка БМВ, нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на 28-годишен мъж, сирийски гражданин - престъпление по чл. 343 ал. 1 б. "Б“ пр. 2 вр. чл. 342 ал. 1 от Наказателния кодекс.
На 28 юни 2025 г., в Пловдив, Г.Н. управлявал лек автомобил, марка БМВ. При навлизане в подлеза на ул. "Гладстон“ в Пловдив той изгубил контрол над автомобила, качил се на тротоара, където се намирали трима пешеходци, като ги блъснал.
Вследствие на удара на единия от тях е била причинена средна телесна повреда – четири различни фрактури на десния крак. Пострадалият е бил настанен в болница. Другите двама пешеходци също са били прегледани и освободени за домашно лечение.
Според заключението на автотехническата експертиза причината за пътнотранспортното произшествие е управление на автомобила с несъобразена скорост. Г.Н. е шофирал по отсечката със скорост от 86 км/ч при разрешена - 40 км/ч. На място е бил тестван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества, като уредът е отчел отрицателни резултати.
С постановление на наблюдаващия прокурор на Г.Н. бе временно отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на случая в съда.
