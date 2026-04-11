Националната кампания на Фондация "Вярвай" обедини цяла България в подкрепа на онкоболните пациенти. Зад инициативата стоят пловдивчанката Габриела Чолакова и Дончо Георгиев, които заедно със своя екип и десетки доброволци изграждат мащабна национална мрежа от съмишленици, обединени около една кауза.
В периода между 1 и 10 април 2026 г. Фондация "Вярвай" реализира втората си национална кампания – "Великден влиза в онкологичните отделения", която обхвана онкологични клиники в цялата страна и достигна до стотици пациенти – деца и възрастни.
Ключова роля в организацията на кампанията и нейното публично представяне изигра партньорството с Община Пловдив – район "Северен", които за пореден път застанаха зад каузата на фондацията. С тяхната подкрепа се реализира и благотворителното събитие "Великденско приключение в парка", което се превърна в символ на обединението между институции, общество и кауза.
Кампанията надхвърля традиционното разбиране за благотворителност. Днес Фондация "Вярвай" вече изгражда устойчива национална мрежа от представители и доброволци във всеки град с онкологично отделение, сред които ключови лечебни заведения в Пловдив, Панагюрище, София, Варна и Бургас.
Миналата година в Деня на християнското семейство Габриела Чолакова гостува на екипа на Plovdiv24.bg, за да разкаже повече за благотворителните си инициативи.
