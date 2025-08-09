© Plovdiv24.bg виж галерията Интересно решение са намерили специалистите еколози в ОП “Градини и паркове" по отношение на поливането на дръвчетата на ул. “Лев Толстой" в район “Източен", видя Plovdiv24.bg.



Около ствола на всяко дърво има поставена чанта. При наша проверка се оказа, че те са пълни с вода и се използват за капково напояване.



По този начин се възпрепятства образуването на задръствания по тясната улица заради поливането с водоноска, за което сме информирали вече няколко пъти.



За съжаление подобни решения не са от най-евтините, тъй като една такава струва 45 лева, става ясно от направена от нас справка в интернет сайт, а по улицата има 180 дървета или това са около 8100 лева само за тази улица. Хубавото е, че фиданките не изсъхват в големите горещини и няма нужда да бъдат подменяни с нови.



Торбата събира минимум 65 литра вода и разполага с цип за закрепяне и дръжки за по-лесно пренасяне, като е подходяща за многократна употреба.



Водата се освобождава в почвата за период от 5 до 10 часа. Ако е необходимо, няколко чувала за поливане могат да се съединят, за да се напои голямо дърво.