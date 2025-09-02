Информационна кампания за еЗдраве в район "Северен"

© Регионалната здравна инспекция (РЗИ) Пловдив организира информационна кампания, посветена на мобилното приложение еЗдраве, която ще се проведе на 10 септември 2025 г. (сряда) от 10:30 ч. до 12:00 ч. в сградата на район "Северен“.



Приложението еЗдраве дава възможност на всеки гражданин да получи бърз и лесен достъп до своето електронно здравно досие. Чрез него потребителите могат да преглеждат медицински прегледи, направления, рецепти, ваксинации, резултати от изследвания и много други здравни документи.



По време на кампанията екипът на РЗИ Пловдив ще предоставя полезна информация и ще оказва съдействие за регистрация и ползване на приложението. Събитието е отворено за всички жители и гости на Пловдив.