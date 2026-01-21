© Plovdiv24.bg Има закъсала кола в средата на кръстовището на улиците "Капитан Райчо" и "Родопи". Движението е затруднено - сигнализира бдителен читател на Plovdiv24.bg.



Неприятният инцидент е станал около 9,00 часа. На място е извикана полицейска патрулка и платформа за изтегляне на автомобила.



От пресцентъра на полицията уточниха за медията ни, че в кръстовището са се ударили две коли. Няма пострадали хора, а само материални щети.



Инцидентът е отработен по административен ред. С предимство се движат автомобилите по улица "Родопи".



