|Инцидент в Пловдив, единият шофьор е нарушил Закона за движение по пътищата
Неприятният инцидент е станал около 9,00 часа. На място е извикана полицейска патрулка и платформа за изтегляне на автомобила.
От пресцентъра на полицията уточниха за медията ни, че в кръстовището са се ударили две коли. Няма пострадали хора, а само материални щети.
Инцидентът е отработен по административен ред. С предимство се движат автомобилите по улица "Родопи".
