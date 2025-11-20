© Plovdiv24.bg виж галерията За инцидент научи Plovdiv24.bg. Той е станал на Голямоконарско шосе преди табелата за магистрала "Тракия" преди около час. На мястото има три автомобила, като материалните щети по единия от тях са видими.



Движението не е затруднено, няма данни за сериозно пострадали хора. Причината за възникването на пътнотранспортното произшествие тепърва ще се изяснява от органите на реда. Шофирайте внимателно!



