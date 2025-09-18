ИЗПРАТИ НОВИНА
"Имитация на дейност и самодоволство": Атакуваха управлението на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:35Коментари (1)1326
Политическият сезон в Пловдив започна с тежки критики от страна на "Продължаваме промяната – Демократична България“. В остра декларация съветниците от групата отправят рязка и обоснована критика към управлението на града, акцентирайки върху системни проблеми, административна пасивност и липса на стратегическа визия.

"Пловдив не може да си позволи повече самодоволство и имитация на дейност“, категорични са от ПП–ДБ. Според тях настоящото управление не отговаря на реалните нужди на града, не предлага решения с хоризонт и не поема отговорност за нарастващите кризи в различни сектори.

Като основни проблеми съветниците посочват влошеното качество на въздуха, неефективния градски транспорт, безразборното презастрояване, както и забавените или блокирани инфраструктурни проекти.

И подчертават за пореден път, че стотици деца остават без места в детски градини, а много ученици са принудени да пътуват извън кварталите си поради липса на достатъчно училищна база. Това, по думите им, е резултат от липсата на планиране и дългосрочна политика в образованието и социалната инфраструктура.

Съветниците отделят особено внимание на състоянието на общинските предприятия, които според тях са в състояние на дълбока криза. Почистването, озеленяването, транспортът и социалните дейности се извършват с остаряла техника, недостатъчен персонал и без визия за развитие, категорични са те. Според ПП–ДБ това води до неефективност, загуба на обществено доверие и трайна ерозия на качеството на градската среда.

Сериозни критики от групата отправят и към администрацията на кмета Костадин Димитров. По оценка на съветниците тя действа мудно, без конкретни инициативи и със слаба връзка с реалните проблеми на гражданите. Като показателен пример от ПП-ДБ посочват ниската активност в Общинския съвет – малък брой предложения, липса на публичен дебат и дори обсъждане на възможност сесиите да се провеждат само веднъж месечно.

"За нас това е ясен знак за управленски вакуум, а не за административна ефективност“, заявяват от групата.

Според ПП–ДБ липсата на видимо лидерство от страна на кмета е един от основните проблеми в управлението. Те настояват именно той да излезе с ясни предложения и да носи отговорност за тяхното изпълнение.

Въпреки категоричния си тон, съветниците подчертават, че няма да се откажат от ролята си на конструктивна и отговорна опозиция. По техните думи, групата ще подкрепя всяко реално усилие в полза на гражданите, но ще продължи да настоява за отчетност, конкретни резултати и спазване на поетите ангажименти.

"Пловдив заслужава повече – повече от оправдания, повече от статистики, повече от имитация на работа“, се казва в заключението на декларацията. Според ПП–ДБ, градът има капацитет да бъде пример за модерно и отговорно местно управление, но това изисква лидерство, политическа воля и способност за действие – качества, които към момента, по думите им, отсъстват.







Не симпатизирам на ПП-ДБ, те са доказали се измамници и крадци с ниско АйКю, но в случая се съгласявам с критиката! Градът е пуснат на автопилот, занемарен и окаян е отвсякъде! Не изглежда нито европейски, нито дори малоазиатски, да не кажа африкански, вече!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

