|Има пострадал при сблъсъка на АМ "Тракия" между четири тира и една кола
Инцидентът е станал около 7,30 ч. сутринта на 123 км в посока Бургас. Движението се осъществява в лявата лента. Заради намалената пропускливост се е образувала огромна тапа.
На мястото има полицейски екипи. Причина за верижната катастрофа е неспазена дистанция.
