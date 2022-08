© виж галерията "Кристо за начинаещи“ на Лъчезар Бояджиев е проект за личното и споделеното във физическото пространство и въображението. Той работи с обществената среда и в това се включва градска, медийна, виртуална среда. Лъчезар Бояджиев ги активира с творби, визии, изложби, акции, лекции, като въвлича съучастието на граждани и колеги. Лъчезар Бояджиев е признат експерт по творчеството, практиките и методите на Кристо и Жан-Клод, но за първи път разработва проект като художник, а не като критик, теоретик, лектор и историк на изкуството. "Кристо за начинаещи“ е пилотен проект на Галерия Sarieva и фондация "Отворени изкуства“ в програмата Sarieva Open Arts.



Целта на проекта "Кристо за начинаещи“ е да създаде пространство за дебат и да го подхване – по въпроси, които са и за миналото, и за бъдещето в културата. Първият етап на "Кристо за начинаещи“ на Лъчезар Бояджиев и “Sarieva Open Arts" ще даде "проучвателен мандат“ за създаване на монументален конен паметник на Кристо в Пловдив. Чрез едноименната изложба в Sarieva / Gallery и “Walk and Talk" – лекционен тур в градска среда на автора, както и чрез серия акции/инициативи, ще се изследват формата, местата, обществената нагласа и фантазията за създаване на подобен паметник.



В нашата страна, както и навсякъде на Балканите, за добро и/или за лошо, вековната ни история е не само повсеместно жива и оспорвана, но създава и условията за произвеждането на много повече житейска, дишаща и пърхаща от енергия реалност, отколкото множеството ни малки държавици и народи могат да изнесат. Понякога световната история се "стоварва“ върху плещите ни, на нас, балканските хора. А ние се правим, че не забелязваме своята хаотична виталност, живеем тук и сега, като че ли това е винаги и навсякъде, отбелязва се в анонса на събитието



Героите, водещите фигури на вековните процеси или вече имат паметници с височина от 5 до 15 метра, или постоянно се обсъждат проекти за подобни истукани, идоли, кумири на безвъзвратно отминалото минало.



А какво ще стане, ако към дебата за насищането на публичното пространство в нашите градове с паметници на историческите висини/герои се добави и регистърът на героите на изкуството от модерната и съвременната епоха? Например иска ли Белград паметник на Марина Абрамович? Иска ли Загреб паметник на Мангелос; на Саня Ивекович или на Иван Местрович? Иска ли Сараево паметник на Брацо Димитриевич или на Юсуф Хаджифейзович, въпреки че тези са си съвсем живи и активни художници? Имаме паметник на Майстора, но искаме ли паметници на Борис Ангелушев и Жорж Папазов в София или на Жул Паскин във Видин? Колко големи да са те и къде да им отредим място – където са живели, или където ще направи впечатление и на нас, и на туристите? Дали да са на 10, 15, 20 метра височина? А каква стилистика трябва да търсим от художниците, автори на конкуриращите се визии", допълва се още в анонса.



Ще бъде представен макет на паметника от Лъчезар Бояджиев, негови проектни рисунки, визуализации и материали. Във формата “Walk and Talk" ще се обходят и обговорят възможни места за поставянето на паметника.



КРИСТО ЗА НАЧИНАЕЩИ



Откриване на изложба, информационна зона с творби и материали от Лъчезар Бояджиев



5 август 2022, Sarieva / Gallery, Пловдив, 17:00 – 20:00



Walk and Talk – лекционен тур в градска среда с Лъчезар Бояджиев



6 август 2022, различни локации, Пловдив, 10:30 – 12:30



(събиране на групата желаещи пред artnewscafe, 10:30 ч.)