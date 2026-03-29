И у нас католиците почетоха Палмова неделя – катедралата "Свети Лудвиг" в Пловдив се препълни с вярващи, дошли за тържествената литургия. Тя беше водена от новопровъзгласения епископ на Софийско-Пловдивската епархия монсеньор Румен Станев. Епархията е най-голямата от трите католически диоцеза в страната. С цветя и върбови клонки в ръце вярващите се събраха в храма.
Виделина: "Вярата е нещо,което е свято за всеки от нас и не трябва да се уповаваме на нея само когато имаме нужда, нея трябва да я носим в сърцата си.
Който пее, се моли два пъти – в това е убедена Илица Даскалова, която пее в църковния хор на катедралата от 7-годишна.
"Смятам, че трябва да се помолим преди всичко за мир и затова, че много е тънка и къса разликата между "Осанна" и "Разпни го".
В смирение, с почит и надежда епископ, свещеници и министранти ритуално преминаха с върбови клонки между вярващите в храма.
Монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия, пред БНТ:
"Искам да пожелая на този разкъсан свят от войни и неразбирателства да има мир, но и да има мир и в сърцата на хората, защото оттам тръгва истинският мир."
От утре за католиците започва Страстната седмица, в която вярващите се приготвят да посрещнат Възкресението на Христос.
Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че монсеньор Румен Станев е новият католически епископ в България, назначен от Папа Лъв XIV.
Илица Даскалова от Пловдив: Много е тънка разликата между "Осанна" и "Разпни го"
Сергей Пройчев
преди 3 ч. и 33 мин.
Няма срам това момича даже в черквата се пипа.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.