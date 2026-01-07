ЗАРЕЖДАНЕ...
|Папата назначи нов католически епископ в България, обявиха името му в Пловдив
Той се обърна към почетния епископ монс. Георги Йовчев и към новоизбрания владика с две думи Честито и Благодаря. Нунцият пожела на монс. Станев да бъде близо до свещениците и да си сътрудничи с всички вярващи. Почетният епископ монс. Йовчев му пожела да бъде братолюбив и Светият Дух да го ръководи. Монс. Станев заяви, че приема с дълбоко смирение и вълнение назначението и никога не се е стремил към този пост, но тъй като с ръкоположението се е поставил в ръцете на Бога, той го приема като благодат от Бога.
Негово Високопреосвещенство монсеньор Румен Станев е роден на 19 август 1973 година в Калояново, Пловдивска област в католическо семейство. За свещеник се подготвя в семинарията в Рим, като завършва богословие в Папския Урбански университет. Ръкоположен е за свещеник на 11 септември 1999 г. в католическата катедрала "Свети Лудвиг" в Пловдив. Работил е като помощник-енорист в енория "Пресвето Сърце Исусово" в кварталите Генерал Николаево и енорист в "Свети Архангел Михаил" в Секирово в Раковски.
Председател е на Каритас Витания от основаването на организацията. На 5 септември 2020 г. папа Франциск го назначава за помощен епископ на Софийско-Пловдивски диоцез, правейки го епископ на Симидика. Ръкоположен е за епископ на 17 януари 2021 г. в катедралата "Свети Йосиф" в София. От 4.11.2020 г. е избран за президент на Каритас България.
Генерален секретар е на Междуритуалната епископска конференция на Католическата църква в България, където отговаря за социалните въпроси, младежите и катехизиса. Участва в редица международни срещи и форуми в чужбина като представител на Католическата църква в България, както и представлява католиците пред официалните български власти. През юли 2025 г. е избран за диоцезален администратор (временно-управляващ) на Софийско-Пловдивски диоцез.
