© Автори на кражби от две заведения в пловдивския квартал "Капана“ са установени и задържани от криминалисти на Четвърто РУ. Според получените сигнали, в събота и в понеделник по идентичен начин от търговските обекти били задигнати оборотни пари - общо над 240 лева.



Вчера, в резултат на проведените издирвателни действия, в полицейския арест били отведени четиримата извършители – момчета на възраст между 16 и 18 години, познайници на служителите на реда. Документирането на случаите продължава.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.