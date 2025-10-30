© Plovdiv24.bg виж галерията Тази година ДГ "Кремена“ отбеляза 1 ноември с инициатива "Седмица на народните будители“. От понеделник до петък децата се запознават с живота и делото на будителите, чрез разнообразни, забавни и познавателни дейности.



Една от тях се проведе днес: "Интерактивно пътешествие през делото на българските будители с Алма, лего игри и технологии“.



Алма е хуманоиден робот, който беше предоставен от Университет по хранителни технологии – Пловдив, със съдействието на инженер Ангелина Топалова. Той разказа за делото на известни будители и постави задача на децата да конструират училището на техните мечти.



Всяка група изработи с лего конструктори своето мечтано училище. Накрая всички заедно с робот " Алма" се поздравиха с "Песен за будителите“. На събитието присъстваха кметът на "Тракия" Георги Гатев и заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков.



