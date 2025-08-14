Хотелиерите в Пловдив предоволни

© Plovdiv24.bg През юни 2025 г. в Пловдивска област са функционирали 244 места за настаняване с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.7 хил., а на леглата - 13.4 хиляди. В сравнение с юни 2024 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.6%, докато леглата в тях се увеличават с 6.1%.



Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 131.5 хил., или с 3.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 97.9 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 33.6 хил. - от чужди граждани. Това показват данните от Териториално статистическо бюро - Юг.



В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 64.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от български граждани те са 39.9%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.4% от нощувките на чужди граждани и 32.1% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.5 и 28.0%.



Средният брой реализирани нощувки от чужди граждани във всички места за настаняване в областта през юни 2025 г. е 1.8. Най-много чужди граждани, посетили област Пловдив, са граждани на Турция - 14.0%, Германия - 8.3%, САЩ - 8.2%, Испания - 7.9% и Италия - 4.7% от всички пренощували чужди граждани в областта.



Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2025 г. нарастват спрямо юни 2024 година с 10.2% и са 68.7 хиляди. Относителният дял на българските граждани е 72.9% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (76.0%) са нощували в местата за настаняване с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.9 нощувки.



Пренощувалите чужди граждани са 18.6 хил., като 71.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки.



Приходите от нощувки през юни 2025 г. достигат 10.6 млн. лв., като от български граждани те са 7.5 млн., а от чужди - 3.1 млн. лева. В сравнение с юни 2024 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки с 14.4%, съответно от български граждани - с 15.0%, а от чужди граждани – 13.0%.



Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни е 32.5%, като традиционно тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 42.5%, следвана от тези с 3 звезди - 29.4% и с 1 и 2 звезди - 24.4%. Заетостта на леглата намалява спрямо юни 2024 г. с 1.7 процентни пункта. Най - голямо намаление има в местата за настаняване с 3 звезди - с 4.7 процентни пункта, следвано от тези с 4 и 5 звезди - с 1.3 процентни пункта, докато при местата за настаняване с 1 и 2 звезди то е 0.6 процентни пункта.