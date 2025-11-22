ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хиляди изпълниха Главната на Пловдив дори след залез слънце
Много хора дори се наредиха на опашки, за да изчакат да се освободят маси в заведения по Главната. Такава бе картината през целия ден в Пловдив.
В самото сърце на Пловдив днес наистина бе трудно да се открие свободна маса, макар заведенията, предлагащи нещо за хапване или просто кафе, да не са едно или две...
Подобно бе и положението на Гребната база, а също и по кварталните паркове и градинки. Нещо повече - Главната бе необичайно оживена дори след залез слънце. Освен всичко останало из центъра на града под тепетата вече свети и коледната украса.
