Пролетните температури днес в Пловдив (около 20 градуса) изкараха в почивния съботен ден на въздух хиляди, включително цели семейства с деца, видя Plovdiv24.bg.



Много хора дори се наредиха на опашки, за да изчакат да се освободят маси в заведения по Главната. Такава бе картината през целия ден в Пловдив.



В самото сърце на Пловдив днес наистина бе трудно да се открие свободна маса, макар заведенията, предлагащи нещо за хапване или просто кафе, да не са едно или две...



Подобно бе и положението на Гребната база, а също и по кварталните паркове и градинки. Нещо повече - Главната бе необичайно оживена дори след залез слънце. Освен всичко останало из центъра на града под тепетата вече свети и коледната украса.