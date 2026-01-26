Грубо нарушение на обществения ред край Пловдив

© Жител на село Белозем попадна в полицейския арест за грубо нарушение на обществения ред. Според предварителната информация, в събота следобед криминално проявеният и осъждан мъж влязъл в словесен конфликт със свой съсед и размахал срещу него нож.



След предприетата незабавна проверка на сигнала за случилото се, служители на РУ-Раковски издирили извършителя на хулиганската проява и го задържали за едно денонощие.



Документирането на досъдебното производство за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК продължава.